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Қоғам

ІІМ жаңа оқу жылының басталуына қалай дайындалып жатыр

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.08.2026 09:40 Фото: Zakon.kz
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі жаңа оқу жылы қарсаңында балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары күшейтілетінін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ІІМ баспасөз қызметі мәлімдеді. Қазіргі уақытта Қазақстанда 7 656 жалпы білім беретін мектеп жұмыс істейді. Оларда 283 мыңнан астам бейнебақылау камерасы орнатылған. Оның ішінде 7 159 мектептің камералары жедел басқару орталықтарына немесе ішкі істер органдарының кезекші бөлімдеріне қосылған.

"Мұндай жүйе болып жатқан жағдайларды тіркеп қана қоймай, туындаған қауіп-қатерлерге жедел әрекет етуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар бейнебақылау – қауіпсіздікті қамтамасыз етудің кешенді жүйесінің бір ғана элементі", – делінген хабарламада.

Балалардың мектепке барар жолындағы қауіпсіздігіне де ерекше көңіл бөлінуде. Жаңа оқу жылына дайындық барысында ІІМ білім беру нысандарының маңындағы жол инфрақұрылымына 9 417 тексеру жүргізді. Нәтижесінде анықталған кемшіліктерді жою бойынша 4 070 нұсқама берілді. Бүгінде олардың орындалғаны туралы 3 440 жауап алынған.

Білім беру ұйымдарының маңында:

  • 258 жаяу жүргіншілер өткелі орнатылып, жабдықталды;
  • 1 429 жасанды жол кедір-бұдыры жасалды;
  • 4 854 жол белгісі орнатылды;
  • 10 шақырымнан астам қоршау қойылды;
  • 1 897 жарықтандыру нысаны орнатылды.

Балалардың қауіпсіздігін тек полиция күштерімен қамтамасыз ету мүмкін емес. Бұл ретте ата-аналардың, педагогтердің, мемлекеттік органдардың және бүкіл қоғамның бірлескен жұмысы маңызды.

"Бүгінде бұл жұмыс баланың алаңсыз білім алып, дамуына және өз болашағын құруына жағдай жасауға бағытталған ортақ мемлекеттік міндетке біріктірілді", – деп атап өтті құқық қорғау органдары.

Сонымен қатар мектептердің жаңа оқу жылына дайындығы туралы ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің төрағасы Сархат Бейсенова да айтып берді.

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