ІІМ жаңа оқу жылының басталуына қалай дайындалып жатыр
Бұл туралы ІІМ баспасөз қызметі мәлімдеді. Қазіргі уақытта Қазақстанда 7 656 жалпы білім беретін мектеп жұмыс істейді. Оларда 283 мыңнан астам бейнебақылау камерасы орнатылған. Оның ішінде 7 159 мектептің камералары жедел басқару орталықтарына немесе ішкі істер органдарының кезекші бөлімдеріне қосылған.
"Мұндай жүйе болып жатқан жағдайларды тіркеп қана қоймай, туындаған қауіп-қатерлерге жедел әрекет етуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар бейнебақылау – қауіпсіздікті қамтамасыз етудің кешенді жүйесінің бір ғана элементі", – делінген хабарламада.
Балалардың мектепке барар жолындағы қауіпсіздігіне де ерекше көңіл бөлінуде. Жаңа оқу жылына дайындық барысында ІІМ білім беру нысандарының маңындағы жол инфрақұрылымына 9 417 тексеру жүргізді. Нәтижесінде анықталған кемшіліктерді жою бойынша 4 070 нұсқама берілді. Бүгінде олардың орындалғаны туралы 3 440 жауап алынған.
Білім беру ұйымдарының маңында:
- 258 жаяу жүргіншілер өткелі орнатылып, жабдықталды;
- 1 429 жасанды жол кедір-бұдыры жасалды;
- 4 854 жол белгісі орнатылды;
- 10 шақырымнан астам қоршау қойылды;
- 1 897 жарықтандыру нысаны орнатылды.
Балалардың қауіпсіздігін тек полиция күштерімен қамтамасыз ету мүмкін емес. Бұл ретте ата-аналардың, педагогтердің, мемлекеттік органдардың және бүкіл қоғамның бірлескен жұмысы маңызды.
"Бүгінде бұл жұмыс баланың алаңсыз білім алып, дамуына және өз болашағын құруына жағдай жасауға бағытталған ортақ мемлекеттік міндетке біріктірілді", – деп атап өтті құқық қорғау органдары.
Сонымен қатар мектептердің жаңа оқу жылына дайындығы туралы ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің төрағасы Сархат Бейсенова да айтып берді.