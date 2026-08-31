Қазақстанда жекеменшік мектептерді қаржыландырудың тұрақты мөлшері белгіленбек
Фото: akorda.kz
Оқу-ағарту министрлігі жекеменшік білім беру ұйымдарындағы орта білімге арналған мемлекеттік білім беру тапсырысына және ата-аналардың оқу ақысын төлеуінің шекті мөлшеріне өзгерістер енгізуді жоспарлап отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құжат жобасында мемлекеттік білім беру тапсырысын орындайтын жекеменшік орта білім беру ұйымдарына бөлінетін қаржының нақты белгіленген мөлшерін бекіту көзделген.
Жобаның негізгі мақсаты – ата-аналар үшін оқу ақысының тұрақтылығын қамтамасыз ету және айлық есептік көрсеткіштің өзгеруіне байланысты оның кейінгі жылдары автоматты түрде қымбаттауына жол бермеу.
Оқу-ағарту министрлігінің пікірінше, ұсынылып отырған тәсіл:
- білім алудың қолжетімділігін арттыруға;
- оқу ақысының қалыптасуын ашық әрі болжамды етуге;
- есептік көрсеткіштердің жыл сайынғы өзгерісінің ықпалын азайтуға;
- мемлекеттік білім беру тапсырысын орындайтын жекеменшік мектептерде білім алуға тұрақты жағдай жасауға мүмкіндік береді.
Құжат жобасы "Ашық НҚА" порталында жарияланды. Оны қоғамдық талқылау 15 қыркүйекке дейін жалғасады.
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