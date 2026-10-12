#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
453.93
508.72
5.35
Қоғам

Оралда ер адам дәріханалардан танометр ұрлаған

Оралда ер адам дәріханалардан танометр ұрлаған, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2026 19:15 Сурет: polisia.kz
Оралда дәріханалардан танометр ұрлаған күдікті ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жуырда Орал қаласындағы дәріханалардың бірінде ұрлық оқиғасы болды. Белгісіз ер адам медициналық бұйымдардың ашық әрі қолжетімді жерде тұрғанын пайдаланып, сатушының басқа тұтынушыға дәрі іздеп жатқан сәтін пайдаланып, сөреде тұрған тонометрді білдіртпей пакетіне салып алған. Кейін өз әрекетін жасыру мақсатында өзін "тәртіпті" клиент ретінде ұстап, кезегі келгенде қажетті дәрі-дәрмегінің ақшасын төлеп, шығып кеткен.

Мұнымен тоқтамай, ол кейін қаладағы келесі дәріханаға кіріп, дәл осы әдіспен тағы бір тонометрді жымқырып үлгерген.

Полиция қызметкерлері жүргізген жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде күдіктінің жеке басы дереу анықталып, қолға түсті. Ол Орал қаласының 50 жастағы тұрғыны болып шықты.

Тексеру барысында ұсталған азаматтың бұдан бұрын да ірі сауда үйлеріндегі бутиктерге кіріп, тура осы тәсілмен киім-кешек ұрлағаны белгілі болды.

Қазіргі уақытта аталған факті бойынша тергеу жұмыстары жүргізілуде. Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес тергеу мүддесіндегі өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Осы ретте полиция қызметкерлері сауда нысандары мен дәріхана иелеріне бейнебақылау камераларын орнатуды, тауарлар мен қымбат медициналық құралдарды қараусыз қалдырмау қажет екенін ескертеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан жасөспірімдер құрамасы дзюдодан Гран-приде бақ сынайды
20:10, Бүгін
Қазақстан жасөспірімдер құрамасы дзюдодан Гран-приде бақ сынайды
полиция
17:10, 18 қаңтар 2024
Алматыда көлік ұрлаған адам Жамбыл облысында ұсталды
Жетісу облысында дүкеннен бірнеше шоколад ұрлаған күдікті қолға түсті
17:23, 13 қаңтар 2026
Жетісу облысында ер адам дүкеннен бірнеше қорап шоколад ұрлаған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ATP
20:03, Бүгін
Александр Зверев завершит сезон-2026 в статусе первой ракетки мира
Фото: НОК РК
19:33, Бүгін
Определились победители чемпионата Казахстана по пляжному волейболу
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
19:04, Бүгін
"Барыс" объявил состав на матч КХЛ против "Сибири"
Фото: WTA
18:38, Бүгін
Андреева высказалась о борьбе с Рыбакиной и Соболенко за лидерство в рейтинге WTA
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: