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Оқиғалар

Алматыда арнайы жасақ арқылы қару ұстанған ер адам ұсталды

Алматыда арнайы жасақ арқылы қару ұстанған ер адам ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2026 09:03 Сурет: Instagram/almaty.police
Алматыда қаруы бар күдікті ер адам ұсталды. Оны ұстау операциясына арнайы жасақ жұмылдырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 28 қазанда оңтүстік астана Полиция департаментінің (ПД) баспасөз қызметі мәлімдеді.

Ұсынылған ақпаратқа сәйкес, 52 жастағы ер адамды есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері арнайы бөлімше мен Әуезов аудандық патрульдік полиция қызметкерлерімен бірлесіп жүргізген жедел-іздестіру іс-шаралары барысында ұстаған.

"Тексеру кезінде одан сыртқы түрі травматикалық тапаншаға ұқсас, болжам бойынша, калибрі 9 мм Streamer маркалы қару табылып, тәркіленді. Осы дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, сот сараптамасы тағайындалды", – делінген Алматы ПД баспасөз қызметінің хабарламасында.

Күдікті әрекетімен патрульдік экипаждың назарын аударған. Оқиға 10-шағынауданда сағат 21:00 шамасында болған. Оқиға орнына "Буран-355" патрульдік экипажы жетіп, артынша жедел-тергеу тобы шақырылған.

Тексеру кезінде ер адам өзімен бірге қару бар екенін мойындаған.

"Иә, тіпті түсіндіре де алмаймын... Жай ғана тауып алдым, болды", – деген ол.

Енді мамандар қарудың қайдан шыққанын анықтап, оның сипаттамаларын зерттейді. Сондай-ақ ер адамның басқа қылмыстарға қатысы бар-жоғы тексеріледі.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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