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Қоғам

"Әдемі жерлерге жақындатпай қоюға бола ма?!": Алматы тұрғындарын Республика алаңындағы көрініс ашуландырды

Монумент Независимости Казахстана, символ независимости, площадь Республики, Алматы, город Алматы, виды Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2026 15:15 Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова
Алматыдағы Республика алаңына орнатылған орындықтардың тоз-тозы шыққан. Бұл туралы әлеуметтік желілерде тұрғындар тиісті фотосуреттерді жариялағаннан кейін белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Threads әлеуметтік желісінде zhamillina лақап атымен тіркелген қолданушы күзгі әсем қалада серуендеп жүріп, бірнеше сынған орындықты көргенін жазды.

"Орнатылғанына бірнеше ай ғана болды ғой! Көңілім түсіп кетті. Кейбір адамдар әдемілікті бағалауға лайық емес деп ойладым. Оларды әдемі жерлерге жақындатпай қоюға бола ма?! Әрине, бұл – риторикалық сұрақ", – деп ашынды Алматы тұрғыны.

Оңтүстік астана тұрғындарының өзге де қолданушылары оның пікірімен келісті.

Жарияланымға Алматы қаласы Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы КММ де пікір білдірді. Ведомствоның мәліметінше:

"Мердігер ұйым анықталған вандализм фактілерін тіркеп, абаттандыру элементтерінің зақымдануына қатысты тиісті ақау актілерін жасап жатыр".

Ведомство өкілдері зақымданған элементтер мердігер ұйымның кепілдік міндеттемелері аясында қалпына келтірілетінін мәлімдеді.

2026 жылғы 12 қазанда Алматы әкімдігі Сайын көшесінде SkyTrain деген жазуы бар қоршаулардың пайда болу себебін түсіндірген болатын.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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