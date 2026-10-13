Қазақстанда тұрғын үй бағдарламалары бойынша бастапқы жарна төмендеуі мүмкін
Фото: Zakon.kz
Қазақстанның премьер-министрі Олжас Бектенов 2026 жылғы 13 қазанда Үкімет отырысында бастапқы жарнаны төмендету тетіктерін пысықтауды және тұрғындарға арналған тұрғын үй бағдарламаларының қолжетімділігін арттыруды тапсырды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бектеновтің айтуынша, құрылыс саласындағы негізгі міндеттердің бірі – жоспарланған 20,4 млн шаршы метр тұрғын үйді пайдалануға беру.
"Бұл ретте тұрғын үйлер толықтай пайдалануға дайын болып, қажетті инфрақұрылыммен және абаттандыру жұмыстарымен қамтамасыз етілуі керек. Өңірлердің әкімдіктері жер учаскелерін алдын ала дайындап, оларға инженерлік инфрақұрылым тарту жұмыстарын жеделдетуі қажет. Сондай-ақ тұрғын үйді қаржыландыру тетіктерін жетілдіріп, азаматтар үшін тұрғын үй бағдарламаларының қолжетімділігін арттыру керек", – деді Олжас Бектенов.
Премьер-министр Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне Өнеркәсіп министрлігімен бірлесіп, бастапқы жарна мөлшерін төмендету тетіктерін енгізу бойынша қосымша ұсыныстар әзірлеуді тапсырамын
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