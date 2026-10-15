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Қоғам

Маңғыстауда жасөспірімдер дәріні масаңсу үшін қолдана бастаған: мамандар ескерту жасады

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2026 11:16 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Дәріхана ұйымдарының басшылары мен фармацевтика қызметкерлеріне кәмелетке толмағандарға дәрі-дәрмек сату кезінде мұқият болу қажеттігі ескертілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Lada.kz басылымының жазуынша, бұған жасөспірімдердің медициналық мақсаттан тыс, соның ішінде масаңсу әсерін алу үшін корвалол сияқты дәрілерді қолдану жағдайларының алдын алу шаралары себеп болған.

Мамандардың айтуынша, бұл дәріні осылай қолдану балалар мен жасөспірімдердің денсаулығы мен өміріне елеулі қауіп төндіруі мүмкін. Корвалолды зиянсыз дәрі деп санауға болмайды. Оның құрамында этил спирті бар, сондықтан көп мөлшерде қабылдаған кезде алкогольдік масаңдыққа ұқсас жағдай туындауы мүмкін.

Әсіресе, орталық жүйке жүйесіне әсер ететін күшті зат – фенобарбитал үлкен қауіп төндіреді. Оны алкогольмен бірге қабылдау қатты ұйқышылдыққа, реакцияның баяулауына, сана-сезімнің бұзылуына және ауыр улануға әкелуі мүмкін.

Бұған дейін Қазақстанда фармацевтикалық өнімге сертификат беру қағидалары жаңартылғаны хабарланған болатын.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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