#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
450.62
504.2
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
450.62
504.2
5.36
Қоғам

Көлсайда Қызыл кітапқа енген қоңыр аю видеоға түсіп қалды

Көлсайда Қызыл кітапқа енген қоңыр аю видеоға түсіп қалды , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2026 14:32 Сурет: Instagram/qazaqormany
"Көлсай көлдері" мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде Қазақстанның Қызыл кітабына енген Тянь-Шань қоңыр аюы бейнекамераға түсіп қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл қуанышты жаңалықпен бүгін, 2026 жылғы 15 қазанда ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті бөлісті.

"Асқақ таулар, қалың ормандар мен жабайы табиғаттың жетуі қиын мекендері… Көлсай тағы да ерекше кадрларымен қуантты. Аумақты зерттеу барысында "Көлсай көлдері" мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің мамандары Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген Тянь-Шань қоңыр аюын (Ursus arctos isabellinus) таспаға түсіріп алды", – делінген комитет хабарламасында.

Мамандардың айтуынша, бұл – Көлсай өңірін мекендейтін сирек кездесетін жануарлардың бірі.

"Оның табиғи мекен ету ортасында тіркелуі биоалуантүрлілікті бақылау үшін маңызды. Біз үшін бұл – ерекше кездесу. Ал аю үшін туған тауларындағы қалыпты тіршілік", – деп толықтырды комитет өкілдері.

2026 жылғы 13 қазанда Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығында құстарды сақиналау жұмыстары қайта жанданғаны белгілі болды. Сол кезде мамандар 13 жылдан кейін ерекше кездесудің куәсі болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Қызыл кітапқа енген қар барысы мен қоңыр аю фототұзаққа түсіп қалды
10:52, 30 мамыр 2025
Қызыл кітапқа енген қар барысы мен қоңыр аю фототұзаққа түсіп қалды
Аю, Тянь-Шань қоңыр аюы, Қызыл кітап, фототұзақ
18:46, 21 мамыр 2025
Қауіпті жабайы аң ұлттық табиғи парктің фототұзағына түсіп қалды
Алматы зообағында &quot;Қызыл кітапқа&quot; енген қонжықтар дүниеге келді
18:30, 14 сәуір 2026
Алматы зообағында "Қызыл кітапқа" енген қонжықтар дүниеге келді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Александр Зверев на корте &quot;Мастерса&quot; в Шанхае
16:50, Бүгін
Победивший Бублика Зверев вышел в полуфинал "Мастерса" в Шанхае
Гаррет Пилон атакует ворота &quot;Автомобилиста&quot;
16:49, Бүгін
"В команде отличная атмосфера": форвард "Барыса" Пилон об обстановке в раздевалке
Матчи 14-го тура КПЛ, включая перенесённые встречи, собрали более 44 тысяч зрителей
16:40, Бүгін
Матчи 14-го тура КПЛ, включая перенесённые встречи, собрали более 44 тысяч зрителей
Хоккеистки женской сборной Казахстана
16:29, Бүгін
Женская сборная Казахстана по хоккею проиграла Японии на старте чемпионата Азии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: