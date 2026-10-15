#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
450.62
504.2
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
450.62
504.2
5.36
Қоғам

Астанадағы қайғылы оқиғадан кейін мүлік иелері бірлестегінің төрағаларын қорғау күшейтіле ме

Новостройка, новостройки, жилой дом, жилые дома, квартиры, квартира , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2026 16:21 Фото: Zakon.kz/Алия Абди
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің төрағасы Бақытжан Жүнісбеков 2026 жылғы 15 қазанда ОКҚ-да өткен брифингте мүлік иелерінің бірлестігі (МИБ) төрағасы болуға ниетті адамдардың саны азайған-азаймағанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистер Астанада тұрғын үйдің қасбетінің бір бөлігі опырылып, жедел жәрдем фельдшері Ұлдана Мырзуанның қаза табуына байланысты қылмыстық іс қозғалғанын еске салды. Осы іс бойынша МИБ төрағасы Сәуле Жұбаниязова сот алдында жауап берді. Осыған орай журналистер мұндай қызметті атқаруға ниетті адамдардың саны азайған-азаймағанын және министрлік МИБ төрағаларын қосымша қорғау жөнінде арнайы нормалар енгізуді жоспарлап отырған-отырмағанын сұрады.

"Егер МИБ болса, оның төрағасы да болады. Қазір барлық мүлік иелері бірлестігінің төрағалары бар. Кадр тапшылығын байқап отырған жоқпыз", – деді Жүнісбеков.

Министрлік МИБ төрағаларын қорғауға қатысты жеке нормалар әзірлеуді де жоспарлап отырған жоқ.

"Меніңше, МИБ төрағаларының құқықтарын арнайы қорғаудың қажеті жоқ. Неліктен? Өйткені олардың құқықтары қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілермен және заңнамамен қорғалған", – деп жауап берді ол.

Сонымен қатар оның айтуынша, бұл оқиға МИБ-тер бұрын назарға алмаған бірқатар жүйелі мәселені анықтаған.

"Қазір мүлік иелері бірлестіктерінің төрағаларымен кездесулер барысында оларға мемлекет белгілеген және жылжымайтын мүлік нысандарын тиісті деңгейде күтіп-ұстауға мүмкіндік беретін тетіктерді түсіндірдік. Сондай-ақ жауапкершіліктің қалай бөлінетінін, ғимараттарды қашан және қалай тексеріп, техникалық зерттеу жүргізу керектігін, ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстарының қашан атқарылатынын түсіндірдік", – деп түйіндеді спикер.

2026 жылғы 1 қазанда судья жедел жәрдем фельдшері Ұлдана Мырзуанның қаза табуына қатысты іс бойынша сот тергеуін қайта бастау туралы өтінішхатты қанағаттандырды.

Оқиға 2025 жылдың 8 қарашасында болған. Сол күні Астанада Тәуелсіздік даңғылы бойындағы тұрғын үй кешенінің сыртқы кірпіш қаптамасының бір бөлігі мен кондиционер қондырғысы құлап, бес адам зардап шекті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Қазақстандағы баспана бағасы қалай болады
13:16, 26 шілде 2024
Қазақстандағы баспана бағасы қалай өзгереді
Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома
14:58, 23 мамыр 2025
Тұрғын үй реформасы: енді пәтерлерді кім және қалай таратады
Водоснабжение, система водоснабжения, вода, подача воды
15:09, 20 қазан 2025
Ауызсу тапшылығы: өңір әкімдері мен министрлік өкілдері тәртіптік жаза алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Александр Зверев на корте &quot;Мастерса&quot; в Шанхае
16:50, Бүгін
Победивший Бублика Зверев вышел в полуфинал "Мастерса" в Шанхае
Гаррет Пилон атакует ворота &quot;Автомобилиста&quot;
16:49, Бүгін
"В команде отличная атмосфера": форвард "Барыса" Пилон об обстановке в раздевалке
Матчи 14-го тура КПЛ, включая перенесённые встречи, собрали более 44 тысяч зрителей
16:40, Бүгін
Матчи 14-го тура КПЛ, включая перенесённые встречи, собрали более 44 тысяч зрителей
Хоккеистки женской сборной Казахстана
16:29, Бүгін
Женская сборная Казахстана по хоккею проиграла Японии на старте чемпионата Азии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: