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Қоғам

Ресейден келетін суды жинайды: Қазақстанның батысында үш жаңа су қоймасын салу жоспарланып отыр

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.10.2026 09:24 Фото: primeminister.kz
Батыс Қазақстан облысында Жалпақтал ауылының маңында сыйымдылығы 28 млн текше метр болатын жаңа су қоймасы салынады. Нысан тасқын суын жинап, елді мекендерді су басудан қорғауға мүмкіндік береді, деп хабарлайды Zakon.kz.

24KZ телеарнасының мәліметінше, өңірде су ресурстарын тиімді басқару үшін ауқымды жұмыстар жүргізу жоспарланған. Негізгі жобалардың бірі – Жалпақтал су қоймасының құрылысы. Бұл бірден екі мәселені шешуге мүмкіндік береді: ауылдарды көктемгі су тасқынынан қорғайды және Ресейден Қараөзен арқылы келетін суды жазғы суару жұмыстарына пайдалану үшін жинайды.

"Жоба мемлекеттік сараптамадан өтті. Құны – 8 млрд 400 млн теңге. Басты мақсат – су қоймасына 28 млн текше метр су жинап, кейін оны ауылдар мен аудандарға жеткізу. Бұл мал азығын өндіру үшін аса маңызды. Қазір министрлік мердігерді анықтау бойынша конкурстық рәсімдерді жүргізіп жатыр", – деді БҚО Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы басшысының орынбасары Дархан Закарин 2026 жылғы 17 қазанда телеарнаға берген сұхбатында.

Сондай-ақ Батыс Қазақстан облысында Деркөл және Сарыөзен өзендерінде тағы екі су қоймасын салу жоспарланған.

Олардың бірінің техникалық-экономикалық негіздемесі әзірленіп жатыр, ал екіншісінің жобалау-сметалық құжаттамасына түзетулер енгізілуде.

Бұған дейін, 2026 жылғы 26 қыркүйекте Батыс Қазақстан облысындағы Қараөзенде жаңа су қоймасы салынатыны туралы жазған едік.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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