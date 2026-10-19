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Қоғам

Солтүстік Қазақстан облысында көлік аударылып, үш әйел зардап шекті

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.10.2026 22:31 Фото: akorda.kz
Солтүстік Қазақстан облысында тасжолда жеңіл көлік аударылып, үш әйел зардап шекті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жол апаты 2026 жылғы 18 қазанда сағат 11:40 шамасында Тайынша – Ясная Поляна тасжолында, Вишневки ауылының маңында болған. Audi 80 көлігін 34 жастағы жүргізуші басқарған.

Полицейлердің алдын ала мәліметінше, көлік қозғалысы кезінде артқы дөңгелек тұсында техникалық ақау пайда болып, ер адам рөлге ие бола алмай қалған.

"Көліктегі жасы 38, 21 және 34-тегі үш жолаушы Тайынша көпсалалы ауданаралық ауруханасына жеткізілді. Оқиғаға байланысты көлікті пайдалану және жол қозғалысы ережелерін бұзып, адамдардың денсаулығына зиян келтіру фактілері бойынша әкімшілік хаттамалар толтырылды", – деп хабарлады Солтүстік Қазақстан облысының полиция департаменті.

Ведомство өкілдері қазір жол апатына қатысты барлық қажетті материал жиналып жатқанын айтты.

"Полиция департаменті жүргізушілерді көліктерінің техникалық жағдайын бақылауға, жол мен ауа райы жағдайын ескеруге және жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға шақырады", – деп түйіндеді ведомство.
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Айдос Қали
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