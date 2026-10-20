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Қоғам

Жамбыл облысында 1,4 млрд теңгеден асатын берешекке қатысты дау шешілді

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2026 11:03 Фото: Zakon.kz
Жамбыл облысында химиялық өнімдерді жеткізуге байланысты 1,4 млрд теңгеден асатын сомаға қатысты ірі кәсіпкерлік дау ұзаққа созылған сот процесінсіз және айыппұлдарсыз реттелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Дау "К." АҚ мен "T." ЖШС арасында туындаған. 2026 жылғы қаңтарда кәсіпорындар химиялық өнімдерді жеткізу туралы келісімшарттар жасасқан. Келісім талаптарына сәйкес, талап қоюшы тауарды толық жеткізген, ал сатып алушы оның ақысын 30 күн ішінде төлеуге міндеттелген.

Алайда жауапкер химиялық өнімдердің ақысын ішінара ғана төлеген. Соның салдарынан 1,4 млрд теңгеден асатын берешек қалыптасқан. Қарыздың толық өтелуін күтпеген "К." АҚ Жамбыл облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына талап арыз берген.

Сот процесі барысында судья кәсіпкерлерге татуластыру рәсімдерін пайдалануды ұсынған. Бұл ұзаққа созылатын сот талқылауынан аулақ болып, ортақ келісімге келуге мүмкіндік берген.

"Соттың татуластыру рәсімдерін қолдануы нәтижесінде тараптар медиациялық келісім жасасты. Келісім талаптарына сәйкес, "T." ЖШС "К." АҚ алдындағы 1,4 млрд теңгеден асатын берешегін мойындап, оны 2026 жылғы қараша айының соңына дейін үш кезеңмен өтеуге міндеттенді", – деп хабарлады 2026 жылғы 19 қазанда Жамбыл облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты.

Сот медиациялық келісімді бекітіп, іс бойынша іс жүргізуді тоқтатты.

Сот ұйғарымы заңды күшіне енді. Сонымен қатар тараптарға жауапкер белгіленген мерзімде берешекті ерікті түрде өтемеген жағдайда, келісім атқару парағы негізінде мәжбүрлеп орындалатыны түсіндірілді.

Айта кетейік, Қазақстанның батысында 251 млн теңге субсидияны жымқыру дерегі бойынша тергеу жүргізіліп жатыр. Күдікті инвестиция алу үшін негіз ретінде жалған төлем тапсырмалары мен орындалған жұмыстардың актілерін ұсынған.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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