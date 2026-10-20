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Қоғам

Павлодар тұрғыны сұлулық салонында күйіп қалды: процедураны салон қызметкері жасамаған

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2026 13:09 Фото: primeminister.kz
Павлодар қаласының тұрғыны сұлулық салонында термиялық күйік алған. Кейін процедураны жасаған маманның бұл салонда жұмыс істемейтіні анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Pavlodarnews.kz басылымының 2026 жылғы 19 қазандағы мәліметінше, әйел лазерлік косметология қызметтерінің пакетін 132 мың теңгеге сатып алған. Оның айтуынша, процедураны кейін белгілі болғандай, салон қызметкері болып табылмайтын әйел жүргізген.

Салдарынан павлодарлықтың терісі зақымданып, терең термиялық күйік алған. Бұл медициналық құжаттармен расталған.

Әйел салоннан келісімшартты бұзуды, пайдаланылмаған қызметтер үшін төленген 127 мың теңгені қайтаруды және денсаулығына келтірілген зиянды өтеуді талап еткен. Алайда салон оның талабын орындаудан бас тартқан.


"Мамандарымыз оған құқықтық көмек көрсетіп, туындаған дауды реттеуге жәрдемдесті. Нәтижесінде екі тарап татуласып, клиентке 127 мың теңге қайтарылды", – деп хабарлады Павлодар облысының Сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті.

Бұған дейін косметолог бет әлпетін нашар жаққа өзгертуі мүмкін қателік туралы айтқан болатын. Оның сөзінше, косметологиялық процедуралар арқылы танымал адамның ерінін, бет сүйектерін немесе бет сопағын дәл қайталау мүмкін емес. Себебі нәтиже адамның жеке анатомиялық ерекшеліктеріне, терісінің жағдайына және бұрын жасалған процедураларға байланысты.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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