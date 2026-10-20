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Қоғам

Алматыда полицейлер екі "боди-салонға" барды: массаж жасайтын қыздардың құжаттары тексеріліп жатыр

Алматыда полицейлер екі &quot;боди-салонға&quot; барды: массаж жасайтын қыздардың құжаттары тексеріліп жатыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2026 18:10 Сурет: Zakon.kz
Алматының Алмалы ауданында патрульдік полиция қызметкерлері алдын ала мәлімет бойынша интимдік қызмет көрсетілген екі мекенжайды анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, алғашқы мекенжай – Чайковский көшесіндегі үй. Екіншісі – Төреқұлов көшесіндегі көпқабатты тұрғын үй.

"Екі жағдайда да боди-салон деген атпен притондар жұмыс істеген. Әр мекенжайдан екі адамнан анықталды. Қыздардың барлығы басқа жақтан келген. Олардың арасында Қарақалпақстанның бір азаматы бар. Төртеуі де Алмалы аудандық полиция басқармасына жеткізілді. Қазір олардың жеке басы анықталып, басқа құқық бұзушылықтарға қатысы бар-жоғы тексеріліп жатыр", – деп хабарлады полиция департаменті 2026 жылғы 20 қазанда.

Полиция бұл іске қатысы бар үй-жайларды жалға берген меншік иелерінің де әрекеттеріне құқықтық баға береді. Тексеру нәтижесі бойынша заңда көзделген шаралар қабылданады.

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Айдос Қали
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