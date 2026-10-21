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Қоғам

"Жібек жолы" өткізу пунктін кім қаржыландырып жатыр

Пограничные пункты, пограничный пункт, международные пункты пропуска, международный пункт пропуска, пункт пропуска, пункты пропуска, государственная граница, государственные границы, пересечение границы, прохождение границы, переход границы, пограничная зона, погранзона, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2026 16:40 Фото: unsplash
2026 жылғы 21 қазанда Қаржы министрі Мәди Такиев Құрылтайда өткен брифингте "Жібек жолы" шекаралық өткізу пунктінің құрылысын қаржыландырып жатқандар туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрге өткізу пунктінің демеушілердің қаражаты есебінен салынып жатқаны еске салынды. Журналистер демеушілердің кім екенін және бұл мәселеде мүдделер қақтығысы жоқ па екенін нақтылауды сұрады.

"Мүдделер қақтығысы да, сыбайлас жемқорлыққа қатысты мәселе де жоқ. Бізге көмектескісі келетін адамдар әлі де бар. Бастапқыда бұл идея қалай пайда болды? Біз кеден бекеттерін қайта жаңғыртқан кезде жұмысты қарыз қаражаты есебінен жүргіздік. Қытайдан қарыз алып, тоғыз кеден бекетін және Бас диспетчерлік басқарманы жаңғырттық. Негізінен, бұл жұмысты аяқтадық. Басқарма биыл қыркүйектен бастап жұмыс істеп тұр. Онда барлық дерекқор жинақталған, сондай-ақ барлық кеден бекетінің жұмысы автоматты түрде бақыланады", – деді Такиев.

Министрдің айтуынша, әр кеден бекетінде шамамен 200 бейнебақылау камерасы орнатылған. Олар жағдайды бақылау орталығына қосылған, сол жерден қызметкерлердің жұмысы қадағаланады. Сонымен қатар әрбір кеден қызметкерінде бейнекамерасы бар жетон болады.

"Бұған дейін осы жаңғырту аясында қамтылмаған жалғыз нысан – "Жібек жолы" өткізу пункті еді. Алайда жолаушылардың негізгі бөлігі осы бекет арқылы өтеді. Ол көп жыл бұрын салынғандықтан, қазіргі талаптарға сай келмейтін. Өздеріңіз білесіздер, 2024 жылы Наурыз мерекесі кезінде ол жерде адам өте көп жиналды. Сол күні шамамен 55 мың адам өтті. Жолаушыларды жылдам рәсімдеуге кеден органдарының да, шекара қызметінің де терезелері жеткіліксіз болды. Сол кезде мен шекарада болып, өткізу пунктін қайта жаңғырту үшін мемлекеттік органдардан рұқсат сұрадым. Рұқсат берілген соң, оны жаңғырттық", – деп толықтырды министр.

Бұған дейін Мәди Такиев Қаржы министрлігінің Өзбекстанмен тауар айналымын ұлғайту жоспары туралы айтқан болатын.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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