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Қоғам

Өзбекстанмен тауар айналымын 10 млрд долларға жеткізу жоспарланып отыр

Торговые отношения, торговля между странами, торговля, беспошлинная торговля, международная торговля, экспорт, товары, импорт, международный рынок, торговое сотрудничество, товарообмен, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2026 13:53 Фото: pixabay
Қаржы министрі Мәди Такиев 2026 жылғы 21 қазанда Құрылтайда өткен брифингте Өзбекстанмен тауар айналымын арттыру жоспары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның сөзінше, екі ел арасындағы сауда ынтымақтастығы қарқынды дамып келеді.

"Өзбекстанмен тауар айналымымыз жоғары. Былтырғы жылдың қорытындысы бойынша оның көлемі 4,7 млрд долларға жетті. Биылғы тоғыз айда 3,7 млрд доллар болды, тауар айналымы 29%-ға өсті. Алдағы уақытта оны 10 млрд долларға жеткізу міндеті тұр", – деді Мәди Такиев.

Министр осы мақсатта кедендік келісімге қол қойылғанын атап өтті.

"Бұл үшін өкілдік ашу туралы келісімге қол қойдық. Ол тауар айналымын ұлғайтуға ықпал ету үшін отандық және шетелдік кәсіпкерлерге практикалық әрі теориялық көмек көрсетеді. Мәселен, тауарлардың шекарада кідіріп қалмауы және басқа да мәселелер Өзбекстандағы әріптестермен бірлесіп шешіледі", – деп түйіндеді Мәди Такиев.

Бұған дейін Өзбекстанда Қазақстанның кеден қызметінің өкілдігі ашылатынын жазған едік.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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