Алматыда өртенген үй заңсыз хостел болып шықты: төрт адам зардап шекті
Төтенше жағдайлар министрлігі баспасөз қызметінің мәліметінше, өрт Алатау ауданының Айгерім-1 шағынауданындағы Пригородная көшесінде болған.
"Шатыр ағаш торкөздің үстіне төселген металл жабынмен қапталған. От сол арқылы жылдам тараған. Жалынның көршілес тұрғын үйлерге таралу қаупі болған", – делінген хабарламада.
Өрт 180 шаршы метр аумақта сөндірілді. Оқиға салдарынан зардап шеккен төрт адам ауруханаға жеткізілді.
Кейін анықталғандай, ғимарат хостел ретінде пайдаланылған. Алайда үй иесі бөлмелерді заңсыз жалға берген. Бұл туралы КТК телеарнасы хабарлады.
"Не болғанын білмеймін. Заттарымды алып кетуге ғана келдім. Мұнда бөлмені 150 мың теңгеге жалдап тұрдым. Газ жарылды дейді. Біз плитада табиғи газ пайдаландық, баллон болған жоқ. Екінші қабатта асүй бар, бірақ нақты айта алмаймын. Бірінші қабатта ештеңе бүлінбеген. Оның үстіне, адам аз болды, бәрі жұмыста немесе оқуда жүрген", – деді жергілікті тұрғын Иманбек Дүбірбек.
Ғимаратта шамамен 20 адам тұрған. Қала әкімдігінің мәліметінше, олардың арасында студенттер мен бір ересек адам болған.
Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Ләйлә Иманғалиеваның айтуынша, зардап шеккен екі адамның жағдайы өте ауыр, олар жансақтау бөлімінде жатыр. Тағы екі адамның жағдайы орташа ауыр деп бағаланған. Барлығына қажетті медициналық көмек толық көлемде көрсетіліп жатыр.
Оқиғаның себептерін мамандар анықтап жатыр. Аудан әкімдігі баспанасыз қалған адамдарға уақытша тұратын орын берілгенін хабарлады. Ал үй иесіне қатысты полиция тергеу бастады.