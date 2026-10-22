#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
448.61
503.83
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
448.61
503.83
5.48
Қоғам

Алматыда өртенген үй заңсыз хостел болып шықты: төрт адам зардап шекті

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2026 12:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 21 қазанда Алматының Алатау ауданында өрт кезінде екі қабатты ғимараттың шатыры опырылып түсті. Кейін бұл үйдің заңсыз хостел ретінде пайдаланылғаны анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Төтенше жағдайлар министрлігі баспасөз қызметінің мәліметінше, өрт Алатау ауданының Айгерім-1 шағынауданындағы Пригородная көшесінде болған.

"Шатыр ағаш торкөздің үстіне төселген металл жабынмен қапталған. От сол арқылы жылдам тараған. Жалынның көршілес тұрғын үйлерге таралу қаупі болған", – делінген хабарламада.

Өрт 180 шаршы метр аумақта сөндірілді. Оқиға салдарынан зардап шеккен төрт адам ауруханаға жеткізілді.

Кейін анықталғандай, ғимарат хостел ретінде пайдаланылған. Алайда үй иесі бөлмелерді заңсыз жалға берген. Бұл туралы КТК телеарнасы хабарлады.

"Не болғанын білмеймін. Заттарымды алып кетуге ғана келдім. Мұнда бөлмені 150 мың теңгеге жалдап тұрдым. Газ жарылды дейді. Біз плитада табиғи газ пайдаландық, баллон болған жоқ. Екінші қабатта асүй бар, бірақ нақты айта алмаймын. Бірінші қабатта ештеңе бүлінбеген. Оның үстіне, адам аз болды, бәрі жұмыста немесе оқуда жүрген", – деді жергілікті тұрғын Иманбек Дүбірбек.

Ғимаратта шамамен 20 адам тұрған. Қала әкімдігінің мәліметінше, олардың арасында студенттер мен бір ересек адам болған.

Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Ләйлә Иманғалиеваның айтуынша, зардап шеккен екі адамның жағдайы өте ауыр, олар жансақтау бөлімінде жатыр. Тағы екі адамның жағдайы орташа ауыр деп бағаланған. Барлығына қажетті медициналық көмек толық көлемде көрсетіліп жатыр.

Оқиғаның себептерін мамандар анықтап жатыр. Аудан әкімдігі баспанасыз қалған адамдарға уақытша тұратын орын берілгенін хабарлады. Ал үй иесіне қатысты полиция тергеу бастады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара
11:28, 21 қазан 2026
Алматыда ірі өрт сөндірілді: ғимараттың шатыры опырылып, төрт адам зардап шекті
Алматының орталығында тәулік ішіндегі екінші ірі өрт шықты: әкімшілік ғимарат жанып жатыр
19:03, 09 қараша 2025
Алматыда тәулік ішіндегі екінші ірі өрт шықты: әкімшілік ғимарат жанып жатыр
Медведев
17:20, 28 қаңтар 2024
Петропавлда көпқабатты үйдің шатыры опырылып түсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанцы завоевали &quot;бронзу&quot; на Азиатских Пара играх в настольном теннисе
13:54, Бүгін
Казахстанцы завоевали "бронзу" на Азиатских Пара играх в настольном теннисе
Павел Седько в матче КПЛ стоит на поле
13:40, Бүгін
Нападающий "Каспия" Павел Седько может перебраться в один из клубов Астаны
Все билеты на матч &quot;Ордабасы&quot; - &quot;Женис&quot; распроданы
13:20, Бүгін
Все билеты на матч "Ордабасы" - "Женис" распроданы
Владимир Слишкович на игре &quot;Жениса&quot; в очках
13:01, Бүгін
Официально: Владимир Слишкович ушёл с поста главного тренера "Жениса"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: