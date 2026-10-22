Иесінің бұйрығын орындайтын қой желі жұлдызына айналды
Ерекше жануар түсірілген видео 2026 жылғы 21 қазанда Instagram желісіндегі kokshetaulive парақшасында жарияланды. Белгілі болғандай, осыдан үш жыл бұрын 68 жастағы Темірболат Жүсіпов Саргүлді бөтелкемен сиыр сүтін беріп, өзі асырап өсірген.
Содан бері қой, әсіресе тамақтандыратын кезде, қуана секіретін болған.
"Алайда жануар тек өз иесінің берген бұйрығын ғана орындайды", – делінген видео сипаттамасында.
Қазақстандықтар Саргүлдің оқиғасына қызығушылық танытып, оны соғымға жібермеуді сұраған.
Желі қолданушыларының пікірлері:
- "Енді оны қалай жеуге болады..."
- "Циркке апару керек! Саргүл – биіктікке секіру аренасының жұлдызы!"
- "Неткен сүйкімді!"
Ал Темірболат Жүсіповтің отбасы Саргүлдің әлдеқашан өздеріне бауыр басып кеткенін және онымен қоштасуға дайын емес екенін айтқан.
Ал бұл уақытта Қазнетте жаңа әзіл тренді таралып жатыр. Өскемендік тревел-блогер Сымбат Рамазанов қазақстандықтарға арнап әзіл видео түсіріп, алғашқы қар жауған кезде Instagram-ға оны қалай дұрыс түсіру керектігін көрсеткен.