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Қоғам

Орал тұрғыны көлік нөміріне әдепсіз жазу жазғаны үшін айыппұл арқалады

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2026 16:21 Фото: pixabay
Орал қаласының тұрғыны көлігінің мемлекеттік тіркеу нөмірі бекітілген жақтауға әдепсіз жазу орналастырғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жазуда балағат сөз болған.

"Орал қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған соты тіркелмеген көлікті басқарған жүргізушіге қатысты істі қарады. Оның көлігінің нөмірлік белгісінің жақтауында әдепсіз мазмұндағы жазу болған. Сот отырысында зерттелген фотоматериалдар жазуда дөрекі бейәдеп сөз қолданылғанын көрсетті", – деп хабарлады Батыс Қазақстан облыстық сотының баспасөз қызметі 2026 жылғы 23 қазанда.

Сот көліктің сыртқы бөлігіне осындай жазулар орналастыру оларды көпшілікке, соның ішінде кәмелетке толмағандарға да қолжетімді ететінін атап өтті.

"Қоғамдық кеңістікте бейәдеп сөздерді қолдану жалпыға ортақ мінез-құлық, адамгершілік және әдеп нормаларына қайшы келеді", – деп түсіндірді сотта.

Жүргізуші ұсақ бұзақылық жасағаны үшін кінәлі деп танылып, 86 500 теңге айыппұл төлеуге міндеттелді.

Сот қаулысы әзірге заңды күшіне енген жоқ.

Алматыда да осындай мөлшерде айыппұл қоғамдық көлікте ер адамға қарсылық білдіріп, балағат сөздер айтқан әйелге салынған болатын.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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