Қазақстанда жұмыссыздарды тіркеудің жаңа тәртібі бойынша пилоттық жоба іске қосылды
Сондай-ақ пилоттық жобаны іске асыру алгоритмі бекітілді.
Жобаға сәйкес, жұмыс іздеп жүрген адам тұрғылықты жері бойынша мансап орталығына немесе Электрондық еңбек биржасы (ЭЕБ) арқылы тіркелуге өтініш береді.
Ұсынылған құжаттар мен олардағы мәліметтердің дұрыстығы тексерілгеннен кейін "Еңбек нарығы" АЖО жүйесі автоматты түрде немесе мансап орталығы құжаттар келіп түскен күннен бастап бір жұмыс күні ішінде өтініш берушіні жұмыс іздеп жүрген адам ретінде тіркейді.
Жұмыс іздеп жүрген адам ретінде тіркелгеннен кейін оған жұмыс табуға көмек көрсетіледі.
Электрондық еңбек биржасы тіркелген күннен бастап 13 күнтізбелік күн ішінде бос жұмыс орындарын автоматты түрде іріктейді.
Мансап орталығы да жұмыс іздеп жүрген адам тіркелген күннен бастап 13 күнтізбелік күн ішінде оған лайықты жұмыс табуға көмектеседі.
Егер 13 күнтізбелік күн өткеннен кейін адам жұмысқа орналаспаса, ол автоматты түрде жұмыссыз ретінде тіркеледі.
Мансап орталығынан лайықты жұмыс туралы ұсыныс алған жұмыс іздеуші немесе жұмыссыз адам үш жұмыс күні ішінде жеке өзі, цифрлық технологиялар арқылы немесе телефонмен хабарласып, ұсынылған жұмысқа келісетінін не одан бас тартатынын білдіреді.
Мансап орталығы тиісті ақпаратты "Еңбек нарығы" АЖО жүйесі арқылы алғаннан кейін екі жұмыс күні ішінде жұмыссызды есептен шығарады. Бұл тәртіп әскери қызметшілердің, арнаулы мемлекеттік органдар, құқық қорғау органдары мен азаматтық қорғау органдары қызметкерлерінің отбасы мүшелеріне, сондай-ақ олардың асырауындағы, жұмыс істемейтін адамдарға қолданылмайды. Оларды тіркеу және есептен шығару тәртібін уәкілетті мемлекеттік орган белгілейді.
Жұмыссыз адам мынадай жағдайларда есептен шығарылады:
- мансап орталығы ұсынған лайықты жұмыстың үш нұсқасынан бас тартса немесе ұсынылған жұмысқа келісетінін не бас тартатынын уақытында хабарламаса. Ауылдық елді мекендерде тұратындар ұсынылған жұмыс нұсқалары бойынша шешімін ауыл, кент немесе ауылдық округ әкіміне хабарлауға тиіс;
дәлелді себепсіз жұмыссыз адам мына жағдайларда келмесе:
мансап орталығы жұмысқа орналасу немесе оқу орны туралы хабарлаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде сол жерге бармаса;
- жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысу үшін мансап орталығының шақыруы бойынша үш жұмыс күні ішінде келмесе;
- жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысуды өз бетінше тоқтатса;
- дәлелді себепсіз мансап орталығына бару немесе оған хабарлау мерзімдерін бұзса;
- заңды күшіне енген сот шешімімен бас бостандығынан айыру жазасына кесілсе немесе мәжбүрлеп емдеуге жіберілсе;
мансап орталығына өзімен әрі қарай жұмыс істеуге әсер ететін мән-жайлар туралы бес жұмыс күні ішінде хабарламаса.
Оларға мыналар жатады:
- тұрғылықты жерінің өзгеруі;
- тұрақты немесе уақытша жұмысқа, сондай-ақ азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмысқа орналасуы;
- кәсіпкерлік қызметпен айналысуы;
- ұйымның ұйымдық-құқықтық нысаны мен меншік түріне қарамастан, оның құрылтайшысы немесе тең құрылтайшысы болуы;
- мүгедектік тобының белгіленуі немесе өзгеруі;
- зейнетақы төлемдерінің тағайындалуы;
- көрінеу жалған немесе қолдан жасалған құжаттарды ұсынса.
Есептен шығарылған жұмыссыздар мансап орталығында жұмыссыз ретінде қайта тіркелу үшін 30 күнтізбелік күн өтуін күтуге тиіс. Бұл мерзім есептен шығарылған күннен бастап есептеледі.