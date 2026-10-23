Қазақстандықтар зейнетақы жинақтарының 100 млрд теңгесін жеке басқарушыларға аударған
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстан Ұлттық банкінің төрағасы Тимур Сүлейменов 2026 жылғы 23 қазанда өткен брифингте қазақстандықтардың зейнетақы жинақтарының қанша бөлігін жеке басқарушы компанияларға сеніп тапсырғанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Журналистер 7 қыркүйектен бастап қанша қазақстандықтың Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы (БЖЗҚ) қаражатын жеке басқарушы компанияларға аудару құқығын пайдаланғанын және олардың қанша ақша аударып үлгергенін сұрады.
"Жақсы қарқын байқалып отыр. Бұған көп жағдайда адамдардың өздері есептей бастағаны себеп. Олар зейнетақы шотының кәдімгі шот екенін және ондағы қаражатты жоғары пайыздық мөлшерлемемен көбейтетін басқарушыны іздеу керегін түсіне бастады. Меніңше, шамамен 100 млрд теңге аударылды, қазір олардың басқаруындағы қаражат 200 млрд теңгеден асады", – деді Тимур Сүлейменов.
Ұлттық банк төрағасының орынбасары Әлия Молдабекова да бұл мәліметті растады.
"Дұрыс. Ұзақ уақыт бойы жеке зейнетақы қорларындағы қаражат көлемі 70–80 млрд теңге деңгейінде болды, ал қазір 200 млрд теңгеге жуықтады. Шамамен 100 млрд теңге 7 қыркүйектен бастап зейнетақы жинақтарының 50 пайызын емес, 100 пайызын жеке басқарушы компанияларға аударуға рұқсат берілгендіктен көшірілді", – деді ол.
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