Атырауда жоғары лауазымды шенеуніктің мәйіті табылды
"Ақ Жайық" өңірлік басылымының мәліметінше, Бауыржан Асайыновтың денесі 2026 жылғы 18 қазанда өзі тұрған пәтерден табылған.
Бейресми деректерге сәйкес, шенеуніктің денесі табылған кезде пәтерде шамамен екі апта жатқан. Редакция дереккөздері Асайынов пен оның ағасы арасында жанжал болуы мүмкін екенін де хабарлаған. Болжам бойынша, ағасы Асайыновты ұрып, оның әлі тірі кезінде пәтерден кетіп қалған.
Әзірге ағасының қайда екені белгісіз.
Асайынов 2023 жылғы 4 желтоқсаннан бастап Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитетінің Атырау облысы бойынша департаментін басқарғаны белгілі. Әріптестері ведомствоның ресми парақшасында қаралы хабарлама жариялады.
Атырау облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі Zakon.kz тілшісіне мемлекеттік қызметшінің қайтыс болғанын растады. Қазір тергеу жүріп жатыр.
"Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, бірқатар тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жарияланбайды".Атырау облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі