Астанада шетелдік жолаушы жарылғыш зат туралы әзілдеп, рейстен түсірілді
Фото: Zakon.kz
Астана әуежайында жарылғыш зат бар екенін әзілдеп айтқан шетелдік жолаушы рейстен түсірілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұшар алдындағы рәсімдер кезінде шетелдік жолаушы өзінде жарылғыш құрылғы бар екенін әзіл түрінде жеткізген. Ал әуежай қызметкерлері оның сөзіне қауіпсіздік талаптарына сәйкес әрекет етті.
Осыдан кейін авиациялық қауіпсіздік қызметі мен көлік полициясының қатысуымен тексеру ұйымдастырылды. Жолаушы рейстен түсіріліп, оқиғаның мән-жайы тиісті органдардың қарауына берілді.
"Әуежайларда мұндай мәлімдемелер адамның әзілдегенін айтқанына қарамастан, қауіп ретінде қарастырылады. Мұндай жағдайларға міндетті түрде ден қойылып, қосымша тексерулер жүргізілуі және құқықтық салдарға әкеп соғуы мүмкін", – деп хабарлады 2026 жылғы 27 қазанда елордалық терроризмге қарсы күрес жөніндегі жедел штаб.
Штаб авиация саласында жолаушылар мен экипаждың қауіпсіздігі басты назарда екенін атап өтті. Сондықтан жарылғыш құрылғылардың бар екені туралы кез келген мәлімдеме назардан тыс қалмауы керек.
Айта кетейік, Астанадан "араб Мальдивтері" атанған бағытқа тікелей әуе рейсі ашылды. 2026 жылғы 24 қазанда Астана-Салала бағыты бойынша алғашқы халықаралық рейс орындалды.
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