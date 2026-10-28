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Қоғам

Атырау әкімдері автобусқа мінді

атырау әкімдері , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 13:50 Сурет: gov
Атырау облысының әкімі Болат Ақшолақов пен қала әкімі Данияр Таханов тұрғындардың шағымынан кейін қоғамдық көліктің жұмысын өздері тексеруге шешім қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Ақ Жайық" басылымының жазуынша, автобуспен жүруге жергілікті тұрғындардың қоғамдық көлікке қатысты жиі шағымдануы себеп болған. Шенеуніктер №12, 14 және 59 бағыттарындағы автобустарға мініп, аялдамаларды да аралады. Олар аялдамаларда павильондардың бар-жоғын, олардың жағдайын және жолаушыларға қаншалықты қолайлы екенін тексерді.

Алайда басылым атап өткендей, әкімдерге лық толы автобуста тұруға тура келмеген. Себебі сапар демалыс күндеріне тұспа-тұс келіп, автобустарда жолаушылар әдеттегіден аз болған. Сондықтан өңір мен қала басшылары көптеген жолаушы қарбалас уақытта жиі кездесетін кептеліс пен тығыздықты өз көздерімен көре алмады.

Сапар қорытындысы бойынша жауапты басқармаға қалалық маршруттар желісін зерттеп, оны жақсарту жолдарын ұсынатын мамандарды тарту тапсырылды.

Қоғамдық көлікке қатысты мәселелер елдің басқа қалаларында да бар. Мәселен, Алматыда қыркүйек айынан бастап жолаушылар автобустардың шамадан тыс толып кететініне және оларға міну мүмкін болмайтынына шағымданған еді.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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