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Қоғам

100 тоннадан астам газ жағылған: Атырау мұнай өңдеу зауытында бірқатар заңбұзушылық анықталды

100 тоннадан астам газ жағылған: Атырау мұнай өңдеу зауытында бірқатар заңбұзушылық анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 17:20 Сурет: gov.kz
Атырау облысының Экология департаменті тұрғындардың ауа сапасына қатысты көптеген шағымынан кейін Атырау мұнай өңдеу зауытында жоспардан тыс тексеру жүргізді. Нәтижесінде бірқатар экологиялық заңбұзушылық анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Экология және табиғи ресурстар министрлігінің хабарлауынша, тексеру кезінде зауыттағы кейбір технологиялық қондырғылар мен кешіктірілген кокстау қондырғысының резервуарлары үшін шығарындыларды есептеу жүргізілмегені және рұқсат етілген шығарындылар нормативтері белгіленбегені анықталды.

Сонымен қатар, 2026 жылғы 25 тамызда және 2-7 қыркүйек аралығында күкіртті қалпына келтіру қондырғысы мен каталитикалық крекинг қондырғысында болған төтенше жағдайлар салдарынан алау қондырғысына апаттық газ шығарындылары болған.

Осы кезеңде жағылған газдың жалпы көлемі 100 тоннадан асқан. Бұдан бөлек, жоспардан тыс тоқтап қалулар мен жөндеу жұмыстары тіркелген.

Өндіріс нысандарындағы жеке көздерден шығатын өнеркәсіптік шығарындыларға жүргізілген аспаптық бақылау кезінде көміртегі тотығы, азот оксиді және азот диоксиді бойынша белгіленген нормативтердің асып кеткені анықталды.

Бұл жағдайлар:

  • хош иісті көмірсутек өндірісінің құрамындағы бензолды қалпына келтіру блогы бар CCR каталитикалық риформинг қондырғыларында;
  • жылу және электр энергиясын өндіру нысандарында;
  • БДГҚ-2 жеңіл бензин изомерлеу қондырғысында тіркелген.

Тексеру барысында автоматтандырылған шығарындыларды бақылау жүйесін пайдалану және қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде стационарлық көздерден шығарындыларды азайту шараларын орындау талаптарының да бұзылғаны анықталды.

Экология департаменті анықтаған бұзушылықтар бойынша әкімшілік іс қозғау туралы шешімдер прокурормен келісілген. Бұл шешімдер 2026 жылғы 1 қазанда келісілген.

Іс материалдары қарау және шешім қабылдау үшін сотқа жолданды.

Сонымен бірге тексеру материалдары қылмыстық құқық бұзушылық белгілерінің бар-жоғын анықтау және тиісті процессуалдық шешім қабылдау үшін құқық қорғау органдарына жіберілді.

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Айдос Қали
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