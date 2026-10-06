100 тоннадан астам газ жағылған: Атырау мұнай өңдеу зауытында бірқатар заңбұзушылық анықталды
Экология және табиғи ресурстар министрлігінің хабарлауынша, тексеру кезінде зауыттағы кейбір технологиялық қондырғылар мен кешіктірілген кокстау қондырғысының резервуарлары үшін шығарындыларды есептеу жүргізілмегені және рұқсат етілген шығарындылар нормативтері белгіленбегені анықталды.
Сонымен қатар, 2026 жылғы 25 тамызда және 2-7 қыркүйек аралығында күкіртті қалпына келтіру қондырғысы мен каталитикалық крекинг қондырғысында болған төтенше жағдайлар салдарынан алау қондырғысына апаттық газ шығарындылары болған.
Осы кезеңде жағылған газдың жалпы көлемі 100 тоннадан асқан. Бұдан бөлек, жоспардан тыс тоқтап қалулар мен жөндеу жұмыстары тіркелген.
Өндіріс нысандарындағы жеке көздерден шығатын өнеркәсіптік шығарындыларға жүргізілген аспаптық бақылау кезінде көміртегі тотығы, азот оксиді және азот диоксиді бойынша белгіленген нормативтердің асып кеткені анықталды.
Бұл жағдайлар:
- хош иісті көмірсутек өндірісінің құрамындағы бензолды қалпына келтіру блогы бар CCR каталитикалық риформинг қондырғыларында;
- жылу және электр энергиясын өндіру нысандарында;
- БДГҚ-2 жеңіл бензин изомерлеу қондырғысында тіркелген.
Тексеру барысында автоматтандырылған шығарындыларды бақылау жүйесін пайдалану және қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде стационарлық көздерден шығарындыларды азайту шараларын орындау талаптарының да бұзылғаны анықталды.
Экология департаменті анықтаған бұзушылықтар бойынша әкімшілік іс қозғау туралы шешімдер прокурормен келісілген. Бұл шешімдер 2026 жылғы 1 қазанда келісілген.
Іс материалдары қарау және шешім қабылдау үшін сотқа жолданды.
Сонымен бірге тексеру материалдары қылмыстық құқық бұзушылық белгілерінің бар-жоғын анықтау және тиісті процессуалдық шешім қабылдау үшін құқық қорғау органдарына жіберілді.