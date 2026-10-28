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Қоғам

Әлеуметтік реформа: жәрдемақыдан үнемделген 700 млрд теңге қайда жұмсалады

Деньги, тенге, судебные выплаты, алименты, пособие на ребенка, пособие на детей, содержание, семейные выплаты, деньги на ребенка, ребенок, дети, семья , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 15:24 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2026 жылғы 28 қазанда өткен Құрылтай отырысында Құрылтай депутаты Снежанна Имашева елде жүзеге асырылатын әлеуметтік реформаға қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Депутат реформаның нәтижесінде үнемделген қаражат әлеуметтік мәселелерді шешуге бағытталатынын айтты.

"Бұған дейін айтылған 700 млрд теңге үнем әлеуметтік мәселелерді шешуге жұмсалады. Әлеуметтік әділеттілік дегеніміз де осы – көмекке мұқтаж адамдарға қолдау көрсету керек", – деді Имашева.

Оның айтуынша, бұл қаражатқа әлеуметтік нысандар да салынады.

"Әлеуметтік реформаның нәтижесінде қаражат босайтын болса, оны мектептер мен ауруханалар салу, жұмыспен қамту шараларын жүзеге асыру сияқты әлеуметтік қолдау бағыттарына жұмсау қажет. Бұл қаражат аса мұқтаж адамдардың әл-ауқатын жақсартуға бағытталады", – деп толықтырды депутат.

Бұған дейін Снежанна Имашева ең төменгі жалақы мөлшерін (ЕТЖ) индекстеу мүмкіндігіне қатысты пікір білдірген болатын.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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