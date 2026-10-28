Министрлік қазақстандықтарға көлікті арнайы орындардан тыс жууға болмайтынын ескертті
Көлікті ауланың ішінде шелектегі сумен немесе өзен жағасында жууға болмашы нәрсе деп қарайтындар бар. Олардың ойынша, аздаған су мен автосусабын табиғатқа зиян келтірмейді.
Алайда бұл – қауіпті жаңсақ түсінік. 2026 жылғы 28 қазанда Экология министрлігінің мәлімдеуінше, көлікті тіпті бір рет арнайы жабдықсыз жуу қоршаған ортаға айтарлықтай зиян келтіреді.
Мұнай өнімдері мен улы химиялық заттар. Көліктің шанағына май қалдықтары, жанармай қалдықтары, жолдан жұққан ауыр металдар мен күшті әсер ететін жуғыш заттар жиналады. Көлікті жуған кезде бұл химиялық заттардың барлығы ешқандай сүзгіден өтпестен топыраққа немесе су айдындарына тікелей түседі.
Экожүйенің бұзылуы. Топыраққа түскен химиялық заттар ондағы пайдалы микроорганизмдерді жойып, жерді бірнеше жыл бойы улауы мүмкін. Ал өзендер мен көлдердің маңында көлік жуу балықтардың қырылуына және су теңгерімінің бұзылуына әкеледі.
"Көліктің тазалығы табиғаттың саулығына зиян келтіру арқылы қамтамасыз етілмеуі керек. Көліктеріңізді тек суды тазарту жүйелері бар арнайы автомойкаларда жуыңыздар. Қоршаған ортаны қорғаңыздар!" – деп ескертті ведомство өкілдері.
Бұған дейін Экология министрлігі қазақстандықтарға қоқыс салынған пакеттерді белгіленбеген орындарға қалдырудың эстетикалық тұрғыдан жағымсыз ғана емес, айыппұл салуға да себеп болуы мүмкін екенін ескерткен болатын.