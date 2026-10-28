#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+7°
$
455.63
507.89
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+7°
$
455.63
507.89
5.65
Қоғам

Министрлік қазақстандықтарға көлікті арнайы орындардан тыс жууға болмайтынын ескертті

Министрлік қазақстандықтарға көлікті арнайы орындардан тыс жууға болмайтынын ескертті , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 17:00 Сурет: pexels
Қазақстандықтарға көлікті арнайы белгіленбеген орындарда жуудың қауіпті екені ескертілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Көлікті ауланың ішінде шелектегі сумен немесе өзен жағасында жууға болмашы нәрсе деп қарайтындар бар. Олардың ойынша, аздаған су мен автосусабын табиғатқа зиян келтірмейді.

Алайда бұл – қауіпті жаңсақ түсінік. 2026 жылғы 28 қазанда Экология министрлігінің мәлімдеуінше, көлікті тіпті бір рет арнайы жабдықсыз жуу қоршаған ортаға айтарлықтай зиян келтіреді.

Мұнай өнімдері мен улы химиялық заттар. Көліктің шанағына май қалдықтары, жанармай қалдықтары, жолдан жұққан ауыр металдар мен күшті әсер ететін жуғыш заттар жиналады. Көлікті жуған кезде бұл химиялық заттардың барлығы ешқандай сүзгіден өтпестен топыраққа немесе су айдындарына тікелей түседі.

Экожүйенің бұзылуы. Топыраққа түскен химиялық заттар ондағы пайдалы микроорганизмдерді жойып, жерді бірнеше жыл бойы улауы мүмкін. Ал өзендер мен көлдердің маңында көлік жуу балықтардың қырылуына және су теңгерімінің бұзылуына әкеледі.

"Көліктің тазалығы табиғаттың саулығына зиян келтіру арқылы қамтамасыз етілмеуі керек. Көліктеріңізді тек суды тазарту жүйелері бар арнайы автомойкаларда жуыңыздар. Қоршаған ортаны қорғаңыздар!" – деп ескертті ведомство өкілдері.

Бұған дейін Экология министрлігі қазақстандықтарға қоқыс салынған пакеттерді белгіленбеген орындарға қалдырудың эстетикалық тұрғыдан жағымсыз ғана емес, айыппұл салуға да себеп болуы мүмкін екенін ескерткен болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги
17:43, Бүгін
Елімізде бизнесті тексеруге үш жылдық мораторийден кімдер тыс қалуы мүмкін
ТЖМ
17:25, 17 желтоқсан 2023
ТЖМ арнайы техникасы көлікті басып өтті: құтқарушылар тағы бір фейк туралы ескертті
Антикор қазақстандықтарға алаяқтар туралы ескертті
19:33, 18 шілде 2024
Антикор қазақстандықтарға алаяқтар туралы ескертті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
19:07, Бүгін
Казахстанская борчиха Баянова рассказала об эмоциях после завоевания "бронзы" ЧМ-2026
Фото: КФФ
18:45, Бүгін
Сборная Казахстана объявила окончательный состав на матчи Лиги наций УЕФА
Чемпионат мира по борьбе
18:35, Бүгін
Почему Ризабек Айтмухан может не войти в тройку сильнейших на домашнем чемпионате мира
Фото: НОК РК
18:16, Бүгін
Казахстанская борчиха Баянова одолела белоруску в схватке за "бронзу" ЧМ-2026 в Астане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: