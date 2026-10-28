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#Президент Жолдауы – 2026
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Қоғам

Елімізде бизнесті тексеруге үш жылдық мораторийден кімдер тыс қалуы мүмкін

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 17:43 Фото: freepik
Депутат Олжас Құсбеков 2026 жылғы 28 қазанда Құрылтай кулуарында президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың шағын және орта бизнесті тексеруге үш жылға тыйым салу туралы ұсынысына пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Олжас Құсбеков мораторий қолданылмауы мүмкін кәсіпкерлік бағыттарын атады.

"Криптовалюта айырбастаумен айналысатын тәуекелі жоғары бизнес бар. Шетелден қаржыландыру алатын ұйымдар, сондай-ақ ел ішінде түрлі қоғамдық зерттеулер жүргізетін ұйымдар да бар. Оларға мораторий қолданылмауы керек, олардың қызметі үнемі бақылауда болуға тиіс. Сырттан келетін қаражатты, цифрлық активтерге айырбасталатын және басқа елдер арасында ашық түрде аударылатын ұлттық валютаны мұқият қадағалауымыз керек. Бұл жерде ақшаны жылыстату немесе активтерді елден шығару фактілері жоқ екеніне көз жеткізу қажет. Мұндай мәселелерге еш жағдайда мораторий қолданылмауы керек", – деп есептейді депутат.

Ал депутат Екатерина Смышляева адамдардың өмірі мен денсаулығына, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздікке қатысты қызмет түрлері бақылаудан тыс қалмауы керек деп есептейді.

Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына Жолдауында 2027 жылдан бастап бизнесті тексеруге мораторий енгізуді ұсынған еді. Президент мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік компаниялардың сатып алуларына шағын және орта бизнесті тарту тәсілдерін жетілдіру қажеттігін де атап өтті.

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Айдос Қали
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