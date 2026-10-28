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Қоғам

Қызылорда облысында жолақыны негізсіз көтерген таксист сотқа тартылды

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 20:41 Фото: unsplash
Қызылорда облысының Арал ауданында әлеуметтік желіде тараған видеоның арқасында таксист әкімшілік жауапкершілікке тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шетелдік азаматтар түсірген видеода жүргізушінің жолақысын негізсіз көтергені байқалады.

Полиция жүргізушінің жергілікті 50 жастағы тұрғын екенін анықтады. Ер адам тұтынушылардың құқығын қорғау туралы заңнаманы бұзғаны және кәсіпкерлік қызметті тіркеусіз жүргізгені үшін жауапқа тартылды.

Сот шешімімен таксистке әкімшілік айыппұл салынды.

Полиция жолаушылар тасымалы заңнама талаптарына сәйкес жүзеге асырылуға тиіс екенін еске салды.

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Айдос Қали
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