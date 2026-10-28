Тоқаев пен Ердоған әуежай залында аз-кем әңгімелесті
Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Режеп Тайип Ердоған әуежай залында аз-кем әңгімелесті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.
Еске салайық, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Түркияға ресми сапармен барғанын хабарлаған едік.
Мемлекет басшысын Анкара қаласындағы Этимесгут әуежайынан Түркия Президенті Режеп Тайип Ердоған күтіп алды.
Қазақстан Президентінің келуіне орай Құрмет қарауылы сап түзеді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript