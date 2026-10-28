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#Президент Жолдауы – 2026
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Қоғам

Тоқаев пен Ердоған әуежай залында аз-кем әңгімелесті

Тоқаев пен Ердоған әуежай залында аз-кем әңгімелесті, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 20:19 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Режеп Тайип Ердоған әуежай залында аз-кем әңгімелесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.

Тоқаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 20:19

Сурет: akorda.kz

Еске салайық, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Түркияға ресми сапармен барғанын хабарлаған едік.

Мемлекет басшысын Анкара қаласындағы Этимесгут әуежайынан Түркия Президенті Режеп Тайип Ердоған күтіп алды.

Қазақстан Президентінің келуіне орай Құрмет қарауылы сап түзеді.

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Айдос Қали
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