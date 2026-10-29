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Қоғам

Синоптиктер болжамды өзгертті: Алматыда жаңбыр мен үсік болмайды

Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2026 14:24 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Бұған дейін "Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы 30 қазанда Алматыда жаңбыр жауады деген еді. Алайда жаңа болжамға сәйкес, жауын-шашын болмайды. Сондай-ақ 30 қазан мен 1 қараша аралығында Астана мен Шымкентте ауа райы қандай болатыны белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

  • 30 қазан: Аспанды бұлт аралап, түнде аздаған жауын-шашын (жаңбыр, қар) түседі. Күндіз желдің жылдамдығы секундына 10 метрге дейін жетуі мүмкін. Түнде ауа температурасы -2…-4°C, күндіз +7…+9°C болады.
  • 31 қазан – 1 қараша: Аспанды бұлт аралап, жауын-шашын болмайды. Желдің жылдамдығы секундына 7–12 метрге жетеді. Түнде ауа температурасы -1…-3°C, күндіз +9…+11°C болады.

Алматы

  • 30–31 қазан: Аспанды бұлт аралап, жауын-шашын болмайды. Түнде ауа температурасы +1…+3°C, күндіз +12…+14°C болады.
  • 1 қараша: Аспанды бұлт аралап, жауын-шашын болмайды. Желдің жылдамдығы секундына 3–8 метр болады. Түнде ауа температурасы +2…+4°C, күндіз +12…+14°C болады.

Шымкент

  • 30 қазан: Аспанды бұлт аралап, жауын-шашын болмайды. Түнде ауа температурасы +4…+6°C, күндіз +17…+19°C болады.
  • 31 қазан: Аспанды бұлт аралап, жауын-шашын болмайды. Желдің жылдамдығы секундына 5–10 метрге жетеді. Түнде ауа температурасы +6…+8°C, күндіз +20…+22°C болады.
  • 1 қараша: Аспанды бұлт аралап, жауын-шашын болмайды. Күндіз желдің жылдамдығы секундына 10 метрге дейін жетуі мүмкін. Түнде ауа температурасы +6…+8°C, күндіз +18…+20°C болады.
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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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