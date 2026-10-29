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Қоғам

Адам ұрлап, көлікте күштеп ұстаған: ҰҚК Жаңаөзен экс-әкіміне қатысты тергеу жүріп жатқанын растады

Адам ұрлап, көлікте күштеп ұстаған: ҰҚК Жаңаөзен экс-әкіміне қатысты тергеу жүріп жатқанын растады, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2026 17:41 Сурет: Telegram/mangystau_press
Желіде Жаңаөзеннің бұрынғы әкімі Жансейіт Қайнарбаевтың ұсталғаны туралы ақпарат тарады. Бұл мәліметке ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитетінің (ҰҚК) баспасөз қызметі түсінік берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналист Михаил Козачков 2026 жылғы 25 қазанда өзінің Telegram-арнасында Ақтауда Жансейіт Қайнарбаев пен самбо федерациясының бірінші вице-президенті Манарбек Бисекенов ұсталғанын жазды. Қылмыстық іс "Алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобының адам ұрлауы" бабы бойынша тергеліп жатыр.

Журналист сілтеме жасаған дереккөздің айтуынша, бұған дейін Ақтауда Қайнарбаев таныстарының бірімен шиеленісті кездесу өткізген. Белгілі бір сәтте әлгі адам кетуге әрекеттенгенімен, оны Lexus LX 600 көлігінде күштеп ұстаған. Алдын ала мәлімет бойынша, шенеунікке Бисекенов пен оның адамдары көмектескен. Кейін жәбірленушіні қала сыртына алып шығуға әрекет жасалған. Алайда жолда жергілікті ҰҚК департаментінің қызметкерлері сегіз адамнан тұратын топты ұстаған.

Ресми түсінік алу үшін Ұлттық қауіпсіздік комитетіне жүгіндік. Онда Жаңаөзеннің бұрынғы әкіміне қатысты тергеу жүріп жатқанын растады, бірақ істің егжей-тегжейін жарияламады.

"Тергеу жүргізіліп жатыр. Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабының 1-бөлігіне сәйкес, өзге ақпарат жария етуге жатпайды", — деп хабарлады бүгін, 29 қазанда ҚР ҰҚК баспасөз қызметі Zakon.kz тілшісіне.

Жансейіт Қайнарбаев 2024 жылғы 12 ақпаннан бастап Жаңаөзен әкімі қызметін атқарған. 2026 жылғы 26 қыркүйекте оның орнына Сымбат Төретаев тағайындалды. Сол күні Қайнарбаевтың Маңғыстау облысы Қарақия ауданының әкімі болғаны да белгілі болды.

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Айдос Қали
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