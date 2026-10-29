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Қоғам

Атырауда "Алтын домбыра" халықаралық күй байқауы басталды

Атырауда &quot;Алтын домбыра&quot; халықаралық күй байқауы басталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2026 18:00 Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Атырауда Халық әртісі Әзидолла Есқалиев атындағы XVII "Алтын домбыра" халықаралық жеке домбырашылар және үш ішекті халық аспаптарында орындаушылар байқауы басталды.

Биыл өнер додасына Ресей, Беларусь, Өзбекстан және Түрікменстан елдерінен, сондай-ақ Атырау облысы мен еліміздің өзге өңірлерінен 23 өнерпаз қатысып жатыр.

Атырауда "Алтын домбыра" халықаралық күй байқауы басталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2026 18:00

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Халықаралық байқау екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде қатысушылар "Той бастар", "Жас екпін", "Фантазия", "Шаттық отаны" және "Жігер" күйлерін орындауға тиіс.

Сонымен қатар қазіргі заманғы композиторлардың шығармаларынан өз таңдауы бойынша бір күй ұсынады.

Атырауда "Алтын домбыра" халықаралық күй байқауы басталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2026 18:00

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Ал екінші кезеңде қатысушылар Құрманғазының "Балқаймақ", "Төремұрат" және Дина Нұрпейісованың "Өттің дәурен" күйлерін орындайды.

Атырауда , сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2026 18:00

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Шет мемлекеттерден келген өнерпаздар "Балбырауын", "Рондо", Әзидолла Есқалиевтің шығармаларын, сондай-ақ қазақ композиторларының және өз елдерінің ұлттық туындыларын орындап, өнер көрсетеді.

Атырауда , сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2026 18:00

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Байқауға қатысушылардың бірі Есен Нұрасыл үшін бұл – алғашқы халықаралық өнер додасы. Ол сайысқа екі ай бойы дайындалған.

"Домбыра тартуды оқушы кезімнен бастап үйрендім. Бұл – менің алғашқы байқауым. Сайыста Әзидолла Есқалиевтің бір шығармасын, "Той бастар" күйін және жеребе арқылы таңдалатын тағы бір күйді орындаймын", – деді қатысушы Есен Нұрасыл.
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Айдос Қали
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