#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
451.31
504.56
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
451.31
504.56
5.36
Қоғам

Атырауда Рахымжан Отарбаев атындағы ІІІ халықаралық театр фестивалі басталды

Атырауда Рахымжан Отарбаев атындағы ІІІ халықаралық театр фестивалі салтанатты түрде ашылды. Оған Қазақстанның, Қырғызстан мен Қарақалпақстанның 11 театры қатысады. , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2026 13:27 Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Атырауда Рахымжан Отарбаев атындағы ІІІ халықаралық театр фестивалі салтанатты түрде ашылды. Оған Қазақстанның, Қырғызстан мен Қарақалпақстанның 11 театры қатысады.

Сахна саңлақтары бес күн бойы қазақтың көрнекті жазушы-драматургының шығармашылық мұрасын паш ететін қойылымдарды көрермен назарына ұсынбақ.

Салтанатты рәсім Махамбет атындағы Академиялық қазақ драма театрында өтті. Театр тойына Атырау облысының әкімі Болат Ақшолақов, ТҮРКСОЙ Халықаралық түркі мәдениеті ұйымының бас хатшысы Сұлтан Раев, ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі Театр өнері басқармасының басшысы Алтынгүл Нұрбекова, Рахымжан Отарбаев атындағы "Руханият" қорының төрайымы, драматургтің жары Сәуле Отарбаева қатысты.

Атырауда Рахымжан Отарбаев атындағы ІІІ халықаралық театр фестивалі салтанатты түрде ашылды. Оған Қазақстанның, Қырғызстан мен Қарақалпақстанның 11 театры қатысады. , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2026 13:27

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Фестивальдің құрметті қонақтары сапында белгілі театр және кино қайраткерлері, Қазақстанның халық әртісі Меруерт Өтекешева, Қазақстанның халық әртісі Бақтияр Қожа, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткерлері Еркебұлан Дайыров, Нұрнияз Мұқанов және Асхат Маемиров, Қазақстанның халық әртісі Дулыға Ақмолда, режиссер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, "Құрмет" орденінің кавалері Нұрлан Жұманиязов, Қырғызстанның еңбек сіңірген әртісі – актер әрі режиссер Бусурман Одуракаевтар бар.

Атырауда Рахымжан Отарбаев атындағы ІІІ халықаралық театр фестивалі салтанатты түрде ашылды. Оған Қазақстанның, Қырғызстан мен Қарақалпақстанның 11 театры қатысады. , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2026 13:27

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Салтанатты рәсімде облыс әкімі Болат Ақшолақов сөз сөйлеп, Рахымжан Отарбаевтың мұрасы қазақ әдебиеті мен драматургиясында айрықша орын алатынын атап өтті.

Атырауда Рахымжан Отарбаев атындағы ІІІ халықаралық театр фестивалі салтанатты түрде ашылды. Оған Қазақстанның, Қырғызстан мен Қарақалпақстанның 11 театры қатысады. , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2026 13:27

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Рахымжан Отарбаев – Атырау топырағынан түлеп ұшқан қаламгер ғана емес, қазақ әдебиеті мен драматургиясында өзіндік қолтаңбасын қалдырған, барша қазаққа ортақ суреткер. Қаламгер атындағы халықаралық фестивальдің туған жерінде өтуінің мәні ерекше.

Атыраудың театр өнерінде қалыптасқан өзіндік дәстүрі бар. Бұл өңірде сахна өнеріне құрмет те, талғампаз көрермен де бар. Өйткені театрдың дамуы – бір ғана өнер саласының жетістігі емес, қоғамның мәдени деңгейінің де көрсеткіші.

Өнері өркендеген ортада ой еркіндігі, рухани ізденіс пен шығармашылыққа деген құрмет орнығады.

Бүгінгі фестиваль осы дәстүрді жалғастырып, Атыраудың мәдени кеңістігін жаңа шығармашылық байланыстармен толықтырады деп сенемін,— деді өңір басшысы.
Атырауда Рахымжан Отарбаев атындағы ІІІ халықаралық театр фестивалі салтанатты түрде ашылды. Оған Қазақстанның, Қырғызстан мен Қарақалпақстанның 11 театры қатысады. , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2026 13:27

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Фестивальдің басты мақсаты — Рахымжан Отарбаевтың шығармашылық мұрасын дәріптеу, ұлттық театр өнерін дамыту және халықаралық мәдени ынтымақтастықты нығайту. Махамбет атындағы Академиялық қазақ драма театрының бас суретшісі Темірбек Мұхтаровтың айтуынша, фестиваль режиссерлер мен актерлерге, суретшілер мен шығармашылық интеллигенция өкілдеріне кәсіби диалог орнатуға мүмкіндік беретін алаң болмақ. Қатысушылар бір-бірімен тәжірибе алмасып, өздерінің сахналық шешімін ұсынып, көрерменді драматургтің шығармаларындағы пайымдармен таныстырады.

Фестиваль аясындағы спектакльдер 12-16 қазан аралығында Махамбет атындағы театрда және Атырау жастар театрында өтеді. Қойылымдарды отандық және шетелдік театр өнерінің мамандарынан құралған кәсіби қазылар алқасы бағалап, үздік шығармашылық жұмыстарды анықтайды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Фестиваль, Қытай, мұз бен қар
09:33, 07 қаңтар 2025
Қытайда халықаралық мұз бен қар фестивалі басталды
Шымкентте Орталық Азия елдері театрларының IX халықаралық фестивалі өтіп жатыр
14:38, 09 қараша 2024
Шымкентте Орталық Азия елдері театрларының IX халықаралық фестивалі өтіп жатыр
Улица Панфилова, пешеходная улица, ночной Алматы, ночной город, лето, Казахский Национальный театр оперы и балета им. Абая
09:37, 26 қыркүйек 2024
Алты елдің ақындары халықаралық поэзия фестиваліне қатысады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Никита Михайлис празднует с партнёрами по команде заброшенную шайбу
15:43, Бүгін
Нападающий сборной Казахстана Михайлис перешёл юбилейный рубеж по голевым передачам в КХЛ
Рыбакина и Соболенко перед началом финала US Open
15:28, Бүгін
WTA официально анонсировала Итоговый турнир с участием Рыбакиной и Соболенко
Макс Ферстаппен обошёл Михаэля Шумахера по числу побед за одну команду в Формуле-1
15:05, Бүгін
Макс Ферстаппен обошёл Михаэля Шумахера по числу побед за одну команду в Формуле-1
16-я ракетка мира Сорана Кырстя сидит на скамейке
14:47, Бүгін
16-я ракетка мира Кырстя проиграла китаянке, упустив тройной матчбол на турнире в Ухане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: