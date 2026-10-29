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Қоғам

Қазақстанның бірнеше өңірінде үсік, көктайғақ пен тұман болады

Қазақстанның бірнеше өңірінде үсік, көктайғақ пен тұман болады, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2026 20:10 Сурет: pixabay
Синоптиктер Қазақстанның бірқатар облысында қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасады. Кей өңірлерде желдің екпіні 20 м/с-қа дейін жетіп, үсік, көктайғақ пен тұман болады. Сонымен қатар бірнеше облыста жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Маңғыстау облысында оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, орталығында екпіні 15-20 м/с болады. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтауда оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз кей уақыттарда екпіні 15-20 м/с болады. Жоғары өрт қаупі сақталады.

Қызылорда облысының солтүстігінде, орталығында 3 градус үсік болады. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылордада төтенше өрт қаупі сақталады.

Алматы облысының таулы аудандарында тұман болады. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстігінде, таулы аудандарында екпіні 15-20 м/с болады. Түнде облыс бойынша 1-6 градус үсік болады. Облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Алматыда жоғары өрт қаупі сақталады. Қонаевта түнде 1-3 градус үсік болады. Жоғары өрт қаупі сақталады. Іле Алатауы (Алматы қаласының Медеу және Бостандық аудандарының таулы аймақтары) бойынша: кей уақытта тұман болады. Солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с болады.

Түркістан облысының таулы аудандарында тұман болады. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың таулы аудандарында екпіні 15-20 м/с болады. Түнде облыстың батысында 1 градус үсік болады. Облыстың солтүстігінде, батысында, орталығында, тау бөктерлі аудандарында жоғары өрт қаупі сақталады. Шымкентте жоғары өрт қаупі сақталады. Түркістанда түнде 1-3 градус үсік болады. Жоғары өрт қаупі сақталады.

Павлодар облысында жауын-шашын (жаңбыр, қар), күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде аздаған жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады. Облыстың батысында, оңтүстігінде көктайғақ болады. Солтүстік-батыстан жел соғады, облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с болады.

Шығыс Қазақстан облысында жауын-шашын (жаңбыр, қар), облыстың солтүстігінде, таулы аудандарында кей уақытта қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ болады. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, шығысында тұман болады. Жел оңтүстік-батыстан, батыстан соғады, облыстың батысында, солтүстігінде екпіні 15-20 м/с болады.

Абай облысында жауын-шашын (жаңбыр, қар), облыстың солтүстігінде, шығысында көктайғақ болады. Түнде және таңертең облыстың шығысында тұман болады. Жел оңтүстік-батыстан, батыстан соғады, облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында екпіні 15-20 м/с болады.

Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ болады. Облыстың батысында, оңтүстігінде тұман болады. Солтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с болады.

Қостанай облысының солтүстігінде, шығысында тұман болады. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.

Жетісу облысының таулы аудандарында тұман болады. Солтүстік-шығыстан жел соғады, Алакөл көлдері ауданында екпіні 15-20 м/с болады. Түнде облыс бойынша 4-9 градус үсік болады. Облыстың шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде, батысында, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Талдықорғанда 7-9 градус үсік болады. Жоғары өрт қаупі сақталады.

Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман болады. Облыстың батысында төтенше өрт қаупі сақталады. Қарағандыда тұман болады.

Батыс Қазақстан облысының солтүстік-батысында, батысында, оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.

Ұлытау облысының солтүстігінде, шығысында тұман болады. Облыстың батысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазғанда төтенше өрт қаупі сақталады.

Жамбыл облысының таулы аудандарында тұман болады. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-шығыс желіне ауысады, облыстың таулы аудандарында екпіні 15-20 м/с болады. Түнде облыс бойынша 1-6 градус үсік болады. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.

Атырау облысында төтенше өрт қаупі сақталады. Атырауда төтенше өрт қаупі сақталады.

Ақмола облысының батысында, оңтүстігінде тұман болады.

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Айдос Қали
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