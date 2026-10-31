Тоқаев "Халықтық құрылыс" бағдарламасына бөлінген қаражатты бақылауды тапсырды
Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев "Халықтық құрылыс" бағдарламасын жүзеге асыру барысында қаражаттың жұмсалуын қатаң бақылау маңызды екенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Президент Х әлеуметтік желісіндегі парақшасында жазды.
"28 қазан күні дәстүрлі Жолдауымда айтқан "Халықтық құрылыс" бағдарламасын жүзеге асыру барысында бюджет қаражатының жұмсалуын бақылайтын мемлекеттік комиссия құру қажет деп санаймын", – деп жазды Президент Х әлеуметтік желісіндегі парақшасында.
Тоқаевтың айтуынша, комиссия құрамына бірқатар салалық ведомство басшылары, Құрылтай мен мәслихаттар депутаттары, Халық Кеңесінің мүшелері, қоғам қайраткерлері, белсенділер, волонтерлер, журналистер кіреді.
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