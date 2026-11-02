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Қоғам

Алматы маусым айында неке қию көрсеткіші бойынша рекордтық деңгейге жетті

Свидетельство о заключении брака, брак, свидетельство о браке, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.11.2026 13:41 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда 2026 жылдың тоғыз айында 84 мың неке ресми тіркелді. 2026 жылғы 2 қарашада "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы бұл қуанышты оқиға қай қалаларда жиі болғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тізімде Алматы көш бастады. Екінші орында – Астана, ал үздік үштікті Түркістан облысы түйіндеді.

"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы отбасын құру үшін жиі таңдалған айларды да атады:

  • 1-орын – маусым: 15 192 неке;
  • 2-орын – тамыз: 11 761 неке;
  • 3-орын – шілде: 11 674 неке;
  • 4-орын – қыркүйек: 9 855 неке;
  • 5-орын – сәуір: 8 001 неке.

Бұған дейін "Азаматтарға арналған үкімет" қазақстандықтарға некеге тұрған кезде қосарланған тегін таңдауға қатысты бір маңызды жайтты түсіндірге болатын.

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