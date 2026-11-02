Жаңбыр, қар және күтпеген жылы күн райы: Қазгидромет Алматыда қараша айының қандай болатынын айтты
Қараша әдеттегіден жылы болады
"Қазгидромет" РМК Алматы және Алматы облысы бойынша филиалының жетекші инженер-синоптигі Дәулет Кисебаевтың айтуынша, консультациялық болжамға сәйкес, Алматыда ауаның орташа айлық температурасы +5,4 градус болады деп күтіледі. Бұл климаттық нормадан 2 градусқа жоғары. Қараша айының климаттық нормасы +2,9 градус.
Алайда орташа айлық температураның оң болуы қарашаның бойы әдеттен тыс жылы болады дегенді білдірмейді. Синоптиктердің алдын ала есебіне сәйкес, ай ішінде салыстырмалы түрде жылы кезеңдер айтарлықтай суытумен алмасады. Кей күндері күндізгі және түнгі температураның айырмашылығы да едәуір болады.
Қарашаның басы: әуелі көктемдей жылы, кейін күн суытады
Айдың алғашқы онкүндігі ауа температурасының жоғарылауымен басталады. Қарашаның басында түнде 0-ден +5 градусқа дейін, күндіз +13...+18 градус болады деп күтілсе, кейін ауа райы одан әрі жылынады.
Түнгі температура +5...+10 градусқа, күндізгі температура +18...+23 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Осылайша, айдың алғашқы күндерінде алматылықтар көктемге тән жылылықты сезіне алады.
Алайда мұндай ауа райы ұзаққа созылмайды. Жылы кезеңнен кейін синоптиктер температураның төмендеуін болжайды: түнде термометр бағаны -3...+2 градусқа, күндіз +2...+7 градусқа дейін түседі.
Бірінші онкүндіктің соңына қарай қайтадан күн жылынады деп күтіледі.
Температураның өзгеруімен бірге жауын-шашын да болуы мүмкін. Онкүндіктің ортасында жаңбыр жауады, ал соңында жаңбыр мен қар күтіледі. Сондай-ақ көктайғақ пен тұман болуы ықтимал. Осы кезеңнің басы мен соңында желдің жылдамдығы секундына 9-14 метрге дейін күшейеді.
Қарашаның ортасы: ең қатты суытатын кезең
Айдың екінші онкүндігінде алматылықтар ауа температурасының тағы да төмендеуіне дайын болуы керек. "Қазгидромет" болжамы бойынша, ең суық кезең онкүндіктің ортасына тұспа-тұс келеді.
Онкүндіктің басында түнде 0...+5 градус, күндіз +7...+12 градус болады деп болжанса, кейін температура айтарлықтай төмендейді.
Түнде -3...-8 градус, күндіз -3...+2 градус болады деп күтіледі. Яғни кей күндері аяз тек түнде ғана емес, күндіз де сақталуы мүмкін.
Одан кейін синоптиктер қайтадан күн жылынатынын болжайды. Түнде ауа температурасы -3...+2 градус шамасында болса, күндіз +11...+16 градусқа дейін көтерілуі мүмкін.
Екінші онкүндіктің басы мен соңында жаңбыр және қар түрінде жауын-шашын жаууы ықтимал. Бұдан бөлек, осы кезеңнің ортасында көктайғақ болып, жел күшеюі мүмкін. Жалпы, екінші онкүндікте секундына 9-14 метр жылдамдықпен соғатын жел жиі болады деп күтіледі.
Күздің соңы: қар, көктайғақ және қайта жылыну
Қарашаның үшінші онкүндігінің басында ауа райы қайтадан суытады. Түнде ауа температурасы -3...-8 градусқа дейін төмендеуі мүмкін, күндіз 0...+5 градус болады деп күтіледі.
Бұл кезеңде жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болжанады. Онкүндіктің ортасында тұман түсіп, көктайғақ болуы ықтимал.
Алайда алдын ала болжам бойынша, қарашаның соңы қайтадан салыстырмалы түрде жылы болады. Айдың соңында түнде -3...+2 градус, күндіз +10...+15 градус күтіледі.
Үшінші онкүндіктің басы мен соңында желдің жылдамдығы секундына 9-14 метрге дейін күшеюі мүмкін.
Жауын-шашын мөлшері нормадан көп болады
Қараша айына арналған болжамның тағы бір ерекшелігі – жауын-шашын мөлшерінің жоғары болуы. Гидрометорталықтың мәліметінше, Алматыда ай бойы әдеттегіден көбірек жауын-шашын түседі. Қараша айындағы климаттық норма – 55 миллиметр.
"Консультациялық болжамға сәйкес, Алматыда қарашаның бірінші онкүндігінің ортасында жаңбыр жауады. Кейін бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басы мен соңында, сондай-ақ айдың үшінші онкүндігі бойы жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болжанады. Осылайша, қараша бойы қалада жауын-шашын қайталанып отыруы мүмкін. Алайда оның ықтималдығы айдың екінші жартысында жоғары. Қар негізінен қаланың жоғарғы бөліктерінде жауады", – деді Дәулет Кисебаев.
Сонымен қатар синоптиктер бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің ортасында және үшінші онкүндікте көктайғақ болуы мүмкін екенін ескертеді. Бірінші онкүндіктің соңында, екінші онкүндіктің басында және үшінші онкүндіктің ортасында тұман түсуі ықтимал.
Осылайша, Алматыда қараша айындағы ауа температурасы нормадан жоғары болады деген болжамға қарамастан, ауа райы құбылмалы болады. Қала тұрғындары температураның ауытқуымен қатар, жауын-шашын, тұман мен көктайғақ ықтималдығын да ескергені жөн.
Айта кетейік, бір айға арналған консультациялық болжам алдын ала жасалады және синоптикалық жағдайдың өзгеруіне қарай түзетілуі мүмкін. "Қазгидромет" ауа райы туралы нақтырақ мәліметтерді онкүндік және қысқа мерзімді болжамдарда жариялап отырады.