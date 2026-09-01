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Қоғам

Алматыда күн күркіреп, Астанада үсік жүреді: 2-4 қыркүйекке арналған ауа райы болжамы

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2026 15:13 Фото: unsplash
2026 жылғы 1 қыркүйекте Қазақстанда күн күрт суытып, күздің салқыны сезілді. "Қазгидромет" РМК синоптиктері Астана, Алматы және Шымкент қалаларында алдағы үш күнде ауа райы қандай болатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

2 қыркүйекте көшпелі бұлт шығады, жауын-шашын күтілмейді. Күндіз жел аздап күшеюі мүмкін. Ауа температурасы түнде +1...+3°С, күндіз +15...+17°С болады. Топырақ бетінде 1°С үсік жүреді.

3 қыркүйекте күн көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Желдің жылдамдығы секундына 10 метрге дейін жетуі ықтимал. Сынап бағанасы түнде +6...+8°С, күндіз +20...+22°С көрсетеді.

4 қыркүйекте де жауын-шашын болжанбайды. Жел секундына 5-10 метр жылдамдықпен соғады. Ауа температурасы түнде +8...+10°С, күндіз +23...+25°С болады.

Алматы

2 қыркүйекте көшпелі бұлт шығады. Түнде және таңертең жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Ауа температурасы түнде +11...+13°С, күндіз +20...+22°С болады.

3 қыркүйекте күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Желдің екпіні кей уақытта секундына 18 метрге дейін жетеді. Сынап бағанасы түнде +10...+12°С, күндіз +22...+24°С көрсетеді.

4 қыркүйекте күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Желдің екпіні секундына 15-18 метрге дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +12...+14°С, күндіз +22...+24°С болады.

Шымкент

2 қыркүйекте көшпелі бұлт шығады, жауын-шашын болмайды. Желдің екпіні секундына 20 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +14...+16°С, күндіз +28...+30°С болады.

3 қыркүйекте жауын-шашын күтілмейді. Желдің екпіні секундына 15-20 метрге дейін күшейеді. Сынап бағанасы түнде +16...+18°С, күндіз +28...+30°С көрсетеді.

4 қыркүйекте күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды және дауыл соғады. Желдің екпіні секундына 20 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +16...+18°С, күндіз +28...+30°С болады.

Бұған дейін метеорологтер күздің алғашқы үш күніне арналған ауа райы болжамын жариялаған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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