Қазақстанда 3 қарашада жаңбыр, қалың қар жауып, үсік жүреді
Болжамға сәйкес, республиканың үш өңірінде 1-7 градусқа дейін үсік жүреді:
- Алматы облысында;
- Қызылорда облысында;
- Жетісу облысында.
"Ауқымды антициклон Қазақстан аумағының басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райын қалыптастырады. Тек солтүстік, шығыс және оңтүстік-шығыстың таулы аудандарында атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жауын-шашын (жаңбыр, қар) жауады. Елдің шығысындағы таулы аудандарда түнде қалың қар жауады. Республиканың солтүстігі мен оңтүстік-шығысында жел күшейеді. Елдің жекелеген аудандарында түнде және таңертең тұман түседі", – деп хабарлады "Қазгидромет" баспасөз қызметі.
Бұдан бөлек, Қазақстанның бірқатар өңірінде өрт қаупі сақталады:
Жоғары өрт қаупі – Маңғыстау облысында, Жетісу облысында, Батыс Қазақстан облысының солтүстік-батысында, батысында, оңтүстігі мен шығысында, Қызылорда облысының солтүстігінде, Қарағанды облысының батысында, Жамбыл облысының батысы, солтүстігі, оңтүстігі мен шығысында, Қостанай облысының оңтүстігінде, Алматы облысының батысы, оңтүстігі, шығысы мен орталығында, Түркістан облысының батысы, солтүстігі, орталығы және тау бөктеріндегі аудандарында;
Төтенше өрт қаупі – Қызылорда, Атырау облыстарында, Ақтөбе облысының батысы, оңтүстігі, шығысы мен орталығында, Маңғыстау облысының орталығында, Ұлытау облысының батысы мен орталығында, Жетісу облысының шығысында.