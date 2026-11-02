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#Президент Жолдауы – 2026
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Қоғам

Ердоған Қазақстан аумағының үстімен ұшып бара жатқанда Тоқаевқа хат жолдады

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.11.2026 21:18 Фото: akorda.kz
Түркия президенті Режеп Тайип Ердоған Қазақстан аумағының үстімен ұшып бара жатқанда Қасым-Жомарт Тоқаевқа хат жолдады. Мемлекет басшысы түрік көшбасшысына жылы лебізі үшін алғыс білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Қазақстан президенті 2026 жылғы 2 қарашада X әлеуметтік желісіндегі парақшасында жазды.

"Корея Республикасына ресми сапармен бағыт алған мен тарихи атамекеніміз – достас әрі бауырлас Қазақстан аумағымен ұшып барамын. Биыл мамыр айында Қазақстанға жасаған мемлекеттік сапарымның, сондай-ақ Сіздің жақында ғана Түркі мемлекеттері ұйымының 13-саммитіне қатысу үшін Анкараға келген сапарыңыздың табысты нәтижелері мен жылы сәттерін ықыласпен еске алдым. Осы орайда, Сіздің деніңізге саулық, көңіліңізге қуаныш, ал бауырлас Қазақстан халқына бақ-береке тілеген ізгі сәлемімді жолдағым келеді", – деп жазды түрік көшбасшысы жеделхатта.

Мемлекет басшысы ТМҰ саммитіне қатысу үшін Анкара қаласына ресми сапармен барған қазақ делегациясын жылы қарсы алған Түркия Президентіне алғыс айтты.

"Режеп Тайип Ердоған мырзаға Анкарада көрсеткен ілтипаты мен қонақжайлығы үшін шынайы ризашылығымды білдіремін. Елдеріміз арасындағы достық пен стратегиялық серіктестік одан әрі беки береді деп сенемін", – деп жазды Қасым-Жомарт Тоқаев Х әлеуметтік желісіндегі парақшасына.
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Айдос Қали
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