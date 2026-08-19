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Саясат

Испания королі Тоқаевқа алғыс хат жолдады

Алғыс хат, Испания королі, VI Фелипе, Қасым-Жомарт Тоқаев , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2026 19:31 Сурет: Ақорда
Испания королі VI Фелипе Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс хат жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 19 тамызда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:

"Король VI Фелипе Испания құрамасының футболдан әлем біріншілігіндегі жеңісімен құттықтағаны үшін Қазақстан президентіне шынайы ризашылығын білдірді. Испания королі алғыс хатында президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың ел игілігі жолындағы жауапты қызметіне табыс тілеп, Қазақстан халқына жылы лебізін жеткізді".

Бұған дейін Мемлекет басшысы жарлыққа қол қойып, Қазақстан Республикасының 2020-2030 жылдарға арналған сыртқы саясат тұжырымдамасына өзгерістер енгізген болатын.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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Қазақстан Президенті Король VI Фелипе мен барша испан халқын Испания ұлттық құрамасының футболдан әлем біріншілігіндегі жарқын жеңісімен және екі дүркін әлем чемпионы атануымен құттықтады. – Ұлттық құрамаңыздың жоғары шеберлігі, үйлесімді командалық ойыны және жеңіске деген жігері миллиондаған жанкүйерді тәнті етті. Испанияның жаһандық деңгейде мойындалған футболдан озық тәжірибесі баршаға үлгі. Осы ретте биыл Қазақстанда «Атлетико Мадрид» клубы академиясының ашылғанын ерекше қуанышпен атап өтемін. Бұл бастама халықтарымыз арасындағы достық пен сан қырлы ынтымақтастықты нығайтуға, сондай-ақ жастар арасындағы байланыстарды тереңдетуге зор серпін береріне кәміл сенемін, – деп жазылған жеделхатта.   Қасым-Жомарт Тоқаев VI Фелипенің ел мүддесіне бағытталған игі бастамаларына сәттілік, ал достас испан халқына бақ-береке тіледі.
16:30, 20 шілде 2026
Мемлекет басшысы Испания Королі VI Фелипеге құттықтау жеделхатын жолдады
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