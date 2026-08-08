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Саясат

Бельгия королі Филипп Қасым-Жомарт Тоқаевқа жауап хат жолдады

Жеделхат, Мемлекет басшысы, Тоқаев, Бельгия королі, Филипп , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.08.2026 17:07 Сурет: Ақорда
Бельгия королі Филипп Қазақстан президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа жауап хат жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 8 тамызда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:

"Король жеделхатта Мемлекет басшысының Бельгияның Ұлттық күніне орай білдірген жылы лебізіне шынайы ризашылығын жеткізген. Сондай-ақ король Филипп биыл президенттің шақыруы бойынша Қазақстанға жасайтын алдағы мемлекеттік сапарына ерекше мән беріп отырғанын атап өткен".

Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Швейцария президенті Ги Пармеланға құттықтау жеделхатын жолдап, Ұлттық күнмен құттықтаған болатын.

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Сурет Камшат Сатиева
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