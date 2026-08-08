Бельгия королі Филипп Қасым-Жомарт Тоқаевқа жауап хат жолдады
Сурет: Ақорда
Бельгия королі Филипп Қазақстан президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа жауап хат жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылы 8 тамызда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:
"Король жеделхатта Мемлекет басшысының Бельгияның Ұлттық күніне орай білдірген жылы лебізіне шынайы ризашылығын жеткізген. Сондай-ақ король Филипп биыл президенттің шақыруы бойынша Қазақстанға жасайтын алдағы мемлекеттік сапарына ерекше мән беріп отырғанын атап өткен".
Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Швейцария президенті Ги Пармеланға құттықтау жеделхатын жолдап, Ұлттық күнмен құттықтаған болатын.
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