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Саясат

Мемлекет басшысы Швейцария президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

Құттықтау жеделхаты, Мемлекет басшысы, Қасым-Жомарт Тоқаев, Швейцария президенті, Ги Пармелан , сурет - Zakon.kz жаңалық 01.08.2026 12:38 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 1 тамызда Швейцария президенті Ги Пармеланға құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда баспасөз қызметінің хабарлауынша, Қасым-Жомарт Тоқаев Ги Пармеланды Швейцария Конфедерациясының Ұлттық күнімен құттықтады.

"Бұл атаулы күн Швейцарияның бай тарихи мұрасын танытып, демократиялық тұғырының беріктігін және елдің бейтараптық қағидаттарға ұдайы бейіл екенін көрсетеді", деп жазылған жеделхатта.

Президент Қазақстан Швейцариямен достыққа және өзара құрметке негізделген сан қырлы ынтымақтастықты жоғары бағалайтынына тоқталды. Сондай-ақ сауда, инвестиция, қаржы және білім салаларындағы ықпалдастықтың оң динамикасын атап өтті.

Қасым-Жомарт Тоқаев Ги Пармеланның жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал достас Швейцария халқына құт-береке тіледі.

Бұған дейін Мемлекет басшысы Жапония премьер-министріне көңіл айту жеделхатын жолдаған болатын.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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22:57, 03 маусым 2026
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Қасым-Жомарт Тоқаев Поль Кагаме мен оның отандастарын Руанда Республикасының ұлттық мейрамы – Тәуелсіздік күнімен құттықтады. Президент жеделхатында Руанда Республикасы Қазақстанның Африкадағы сенімді серіктесі саналатынын атап өтті. Сонымен қатар екіжақты ынтымақтастық қос халықтың игілігі жолында дами беретініне сенім білдірді. Қасым-Жомарт Тоқаев Поль Кагаменің жауапты қызметіне толайым табыс, ал достас Руанда халқына құт-береке тіледі.
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