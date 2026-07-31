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Саясат

Мемлекет басшысы Жапония премьер-министріне көңіл айту жеделхатын жолдады

Жеделхат, Мемлекет басшысы, Тоқаев, Жапония премьер-министрі, көңіл айту , сурет - Zakon.kz жаңалық 31.07.2026 17:03 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Жапония премьер-министрі Санаэ Такаичиге көңіл айту жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 31 шілдеде Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:

"Президент Жапонияның Кумамото префектурасында болған жойқын жер сілкінісі салдарынан көптеген азаматтың қаза табуына байланысты премьер-министр Санаэ Такаичиге, жақындарынан айырылған отбасыларға және Жапония халқына көңіл айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев қайтыс болған жандардың туыстарының сабырға келуіне, жарақат алған адамдардың тез арада сауығып кетуіне тілектестігін білдірді".

Айта кетсек, 2026 жылдың 28 шілдесінде Жапонияның оңтүстік-батысындағы Кумамото префектурасында (Кюсю аралы) болған 7,1 балдық жер сілкінісі салдарынан қаза тапқандар саны 34-ке жетті, жүздеген тұрғындар жарақат алды.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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