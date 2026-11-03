Тоқаев "Қазатомөнеркәсіп" басшысына бірқатар тапсырма берді
Мейіржан Юсупов Президентке компанияның стратегиялық міндеттерінің орындалуы мен алдағы жұмыс жоспарлары туралы баяндады.
Қазіргі уақытта "Қазатомөнеркәсіп" жалпы ауданы 1 мың шаршы шақырымнан асатын алты учаскеде геологиялық барлау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сонымен қатар ауданы 124 шаршы шақырым болатын перспективті Қызылту учаскесін барлау жоспарланған.
Компания атом саласындағы жетекші әлемдік кәсіпорындармен ынтымақтастықты дамытып, өткізу нарықтарын әртараптандыру арқылы халықаралық нарықтағы позициясын нығайтып келеді. Биыл Үндістан мен Қытайдың ірі энергетикалық компанияларымен табиғи уран жеткізу жөнінде жаңа келісімшарттар жасалған.
Кездесуде "Қазатомөнеркәсіптің" ядролық отын циклі саласындағы қызметі және 2025–2034 жылдарға арналған даму стратегиясына сәйкес атқарылатын жұмыстар да сөз болды.
Бұдан бөлек, компания басшысы ғылыми-технологиялық әлеуетті дамыту бағытындағы жұмыстарды таныстырды. Кәсіпорын уран өндірісінің тиімділігін арттыру және сирек әрі сирек кездесетін ілеспе металдарды алу технологияларын жетілдіру бойынша ғылыми зерттеулер жүргізіп жатыр.
Әлеуметтік бағытта биыл компания денсаулық сақтау, білім беру және спорт салаларындағы жобаларға 13 миллиард теңгеден астам қаржы бөлген. Бұл жұмыстар Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша жүзеге асырылып жатқан әлеуметтік және инфрақұрылымдық нысандар салу бағдарламасы аясында атқарылуда.
Кездесу соңында Қасым-Жомарт Тоқаев ресурстық базаны одан әрі дамыту, халықаралық ынтымақтастықты кеңейту және әлеуметтік бастамаларды іске асыру жөнінде бірқатар тапсырма берді.