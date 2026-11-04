Айдос Сарым Президент Жолдауын тарихи міндеттерді айқындайтын құжат деп таныды
Сурет: бейнежазбадан алынған
Құрылтай депутаты Айдос Сарым Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың "Жаңа тарихи кезеңдегі Қазақстанның өзекті міндеттері" атты Қазақстан халқына Жолдауын қолдап, оны іске асыруға қатысты үндеу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Депутаттың сөзінше, Жолдауда айтылған бастамалар мен мақсат-міндеттер қоғам тарапынан үлкен қолдау тапқан. Ол осы Жолдауды қазақ елінің алдағы жоспары мен іс-әрекетін айқындайтын маңызды құжат деп бағалады.
Сондай-ақ депутат Құрылтай Президент айқындаған ұлттық жаңғыру бағдарламасын толық қолдайтынын және оны заңнамалық тұрғыда ілгерілетуге күш салатынын жеткізді. Ол азаматтарды елдің өркендеуі жолында бірігіп, ортақ іске үлес қосуға шақырды.
"Мемлекет басшысының биылғы Жолдауы – жаңа жоспарларымыз бен іс-қимылымыздың доктринасы. Жолдауда алдымызға тарихи міндет қойылып отыр. Ол – бүкіл экономикалық капиталды инфрақұрылымды түбегейлі жаңартуға, әлеуметтік саланы сапалы дамытуға және қазақстандықтардың тұрмыс деңгейін көтеруге жұмылдыру. Игі бастаманың өзегінде адам мен оның құқығы, қадір-қасиеті және ертеңгі күнге деген сенімі тұр", – деді Айдос Сарым.
Өз кезегінде Құрылтай төрағасы Айбек Дәдебай да бұл үндеу барлық фракция депутаттарының ортақ ұстанымын білдіретінін атап өтіп, әріптестерін Президент бағытын қолдауға шақырды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript