#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
453.26
506.7
5.58
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
453.26
506.7
5.58
Қоғам

Алматыдағы ЖЭО-2 мен ЖЭО-3 құрылысына Энергетика министрлігі де жауапты – министр

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.11.2026 16:47 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов 2026 жылғы 4 қарашада Үкіметте өткен брифингте Алматыдағы ЖЭО-2 және ЖЭО-3 станцияларында жаңа қуаттарды салу жұмыстарының кешігуіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, екі жылу электр орталығын жаңғырту және салу мерзімдері әртүрлі.

"ЖЭО-2-ге келсек, станция 2026 жылғы 25 желтоқсанда іске қосылады. Ал ЖЭО-3-тегі жағдай мәз емес. "Самұрық-Энерго" компаниясының мәлімдеуінше, құрылыс жұмыстары 2027 жылдың соңына дейін аяқталады. Өздеріңіз білесіздер, жақында Үкімет отырысында "Самұрық-Энерго" басқармасының бұрынғы төрағасын қызметінен босату туралы жарияланды. Оған жұмыс кестесінде белгіленген мерзімдердің бұзылуы және жоспарланған жұмыстардың тиісті көлемде орындалмауы бойынша бірнеше рет ескерту жасалған болатын", – деді Ақкенженов.

Ол жауапкершіліктен ешкім жалтарып отырған жоқ екенін атап өтті.

"Жауапкершілік, соның ішінде Энергетика министрлігіне де жүктеледі. Алайда мердігерлер, атап айтқанда "Самұрық-Энерго" озық бағдарламалық өнімдерді енгізіп, құрылыс барысы мен жұмыс сапасын қадағалайтын, сондай-ақ нәтижелер туралы есеп беретін тәуелсіз инспекторларды тартуы қажет", – деп толықтырды министр.

Еске салайық, 29 қазанда Премьер-министр Олжас Бектенов "Самұрық-Энерго" компаниясының бұрынғы басшысы Қайрат Мақсұтовтың қызметінен босатылу себептерін атаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Көмір, жарық, баға, қымбатшылық, министр
17:39, Бүгін
Көмір мен жарық бағасы қымбаттайды ма - министр жауабы
Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия
15:13, 15 желтоқсан 2025
ЖЭО-ның жартысына жуығы "қызыл аймақта" болған: Министр энергетика саласындағы бетбұрыс туралы айтып берді
Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа
11:13, 26 маусым 2026
Энергетика министрлігі: Қарашығанақтағы өндіріс қысқарғанымен, Қазақстандағы газбен жабдықтау тұрақты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
19:15, Бүгін
Определились финальные пары женского чемпионата Казахстана-2026 по боксу
Фото: КФФ
19:04, Бүгін
Защитник сборной Казахстана Ерланов может перейти в "Тобыл"
Фото: НОК РК
18:27, Бүгін
Карина Ибрагимова сенсационно проиграла в полуфинале чемпионата Казахстана по боксу
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
18:11, Бүгін
"Барыс" потерпел гостевое поражение от "Трактора" в матче КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: