Астанада жасанды интеллект қауіпсіздігіне арналған халықаралық саммит өтіп жатыр
Бұл туралы Ақорданың Telegram-арнасында жарияланды.
Жиынға Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев, Иордания Королі ІІ Абдалла бен әл-Хусейн, Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмон, Түрікменстан Президенті Сердар Бердімұхамедов, Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёев, Әзербайжан Ұлттық жиналысының спикері Сахиба Гафарова, Қырғызстан Сыртқы істер министрі Жээнбек Кулубаев және басқа да ресми тұлғалар қатысып жатыр.
Айта кетейік, Ақаба процесі – Иордания Королі ІІ Абдалла бен әл-Хусейн 2015 жылы бастамашылық еткен терроризм мен зорлықшыл экстремизмге қарсы іс-қимыл жөніндегі халықаралық бастама.
Бұл алаңда мемлекет басшылары, арнайы қызметтер мен әскери ведомстволардың жетекшілері, сондай-ақ халықаралық ұйымдардың өкілдері бас қосып, қауіп-қатерлерге қатысты ортақ түсінік қалыптастыру және оларға қарсы нақты шараларды үйлестіру мәселелерін талқылайды.