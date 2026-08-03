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Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев Жасанды интеллект бойынша халықаралық олимпиаданың ашылуына қатысты

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Астанада өтіп жатқан Жасанды интеллект бойынша III халықаралық олимпиаданың ашылу салтанатында сөз сөйледі, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 03.08.2026 15:07 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылдың 3 тамызында Астанада өтіп жатқан Жасанды интеллект бойынша III халықаралық олимпиаданың ашылу салтанатында сөз сөйледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент Қазақстанның цифрлық даму бағытында стратегиялық таңдау жасағанын атап өтті.

"Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының электронды үкіметті дамыту индексінде 193 мемлекеттің арасында 24-орында тұр. Жаңа технологияларды енгізуге әзірлік деңгейі бойынша еліміз Орталық Азияда көш бастап келеді. Біз бірыңғай инновациялық экожүйе құрып жатырмыз. Оның аясында жасанды интеллект мемлекетті, экономиканы және бизнесті басқарудың маңызды тетігі ретінде қоғам өмірінің барлық саласына дендеп енеді, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы былтырғы Жолдауында Қазақстанды алдағы үш жыл ішінде толық цифрлық мемлекетке айналдыру жөнінде нақты міндет қойғанын еске салды.

" 2026 жылды Цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп жариялау да осы стратегиялық бағдарды жүзеге асыруға бағытталған қадам. Бұдан бөлек, инновацияға арқа сүйейтін ел дамуының негізгі бағыттары 1 шілдеде күшіне енген Қазақстанның жаңа Конституциясында нақты көрсетілген. Бұл – барлық үдерістің басы ғана, – деді Президент.
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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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Тағы бір білім беру алаңы – цифрлық және шығармашылық дағдыларды меңгергісі келетін 12-18 жас аралығындағы балалар мен жасөспірімдерге арналған TUMO Astana креативті технологиялар орталығы Мұнда генеративті жасанды интеллект, бағдарламалау, ойын ойлап табу, анимация, 3D-модельдеу, роботты техника, киноөнім және цифрлық музыка секілді 11 техникалық және креативті бағыт бойынша білім беріледі.
14:14, 24 сәуір 2026
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